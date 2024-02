Ellébore : Baluchon dévoile une nouvelle et magnifique Tiny House « bois et métal »

La tiny house est un mode d’habitat écologique et économique qui séduit de plus en plus de Français. Avec les crédits immobiliers devenus quasiment inaccessibles, les prix des loyers qui flambent ou l’impossibilité de trouver une location vacante, certains optent pour la vie en tiny house. C’est peut-être l’une de ses raisons qui ont incité Camille et Gladys à faire confiance à Baluchon, pour construire leur petit nid douillet. La tiny house baptisée Ellébore, une fleur utilisée depuis le Moyen Âge pour soigner les âmes écorchées est unique. Son agencement, choisi par les propriétaires, est plutôt singulier. De plus, ces derniers ont offert une large place aux chats de la maison avec un espace qui leur est entièrement dédié. Découverte.

Présentation de la tiny house Ellébore de Baluchon

L’Ellébore se démarque par son agencement particulier dans l’univers des tiny houses. Nous en avons présenté quelques-unes, mais c’est la première fois que nous découvrons « une tiny house inversée ». En effet, dans l’Ellébore, le salon se situe à l’étage et la chambre au rez-de-chaussée. Baigné de luminosité grâce à de grandes fenêtres, le salon procure une vue immersive sur l’extérieur, créant une atmosphère aérée et ouverte.

L’accès à cette charmante maison se fait par la cuisine, équipée d’un meuble en chêne, d’un poêle à bois, et d’un espace dédié au confort du chat avec tous ses accessoires. L’aménagement se poursuit avec un escalier à quatre marches intégrant des rangements, menant au salon. Les deux premières marches sont amovibles, faisant office de marchepied et dévoilant des espaces de stockage ingénieusement intégrés en hauteur. La mezzanine, sécurisée par un claustra en épicéa, abrite un bureau confortable et un espace détente avec canapé convertible, table basse en chêne, et de généreuses niches de rangement.

Un petit tour dans la chambre et dans la salle de bain ?

Comme nous vous l’avons dit, la chambre se trouve au rez-de-chaussée, près de la cuisine. Elle est équipée d’un lit de 160 × 200 cm, mais l’intimité y est préservée grâce à une porte coulissante. La salle de bain, située à l’extrémité de la tiny house, propose une douche de 80 × 80 cm, des toilettes sèches astucieusement conçues, et un espace de rangement en surplomb. Cette tiny house, désormais habitation principale de Camille et Gladys, a été livrée dans l’est de la France, et elle est, comme toutes les tiny houses de Baluchon, unique au monde !

Toutes les caractéristiques techniques de la tiny house Ellébore

Châssis : remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile 6 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium.

Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : chauffe-eau électrique De Dietrich, mini-four électrique, réfrigérateur et plaques de cuisson gaz Klarstein.

Parquet / Plancher : pin des Landes massif thermotraité et trois plis épicéa.

Vitrificateur incolore.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Trois plis peint en vert pastel.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : appareillage Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois.

Comme dans chaque tiny house construite par Baluchon, il y a un « petit plus ». Dans le modèle Ellébore, c’est un tiroir litière pour chat que les propriétaires ont choisi. Nous n’avons aucune indication sur le prix de cette tiny house, mais en règle générale, les tarifs débutent à 80 000 € chez Baluchon. Plus d’informations ? Rendez sur Baluchon.fr. Que pensez-vous de cette nouvelle tiny house pensée par Baluchon ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .