Comment maximiser et « amplifier » l’efficacité de votre poêle à bois ou à pellets ?

Comme 7 millions de Français, vous utilisez peut-être le bois pour chauffer votre intérieur. Ce chiffre, 7 millions, annoncé par l’ADEME, pourrait évoluer, car le chauffage au bois connaît un succès grandissant ces dernières années. Le combustible « bois » comprend le bois de chauffage, et les pellets de bois, tous deux des combustibles issus de forêts gérées durablement, ou de résidus et de copeaux pour les pellets de bois. Néanmoins, les poêles à bois ou à pellets ont l’inconvénient de chauffer « plus fort » à l’endroit où ils se trouvent, et « moins fort » autour d’eux. Il existe pourtant quelques possibilités plus ou moins couteuses pour obtenir une meilleure répartition de la chaleur, et ainsi, économiser sur votre consommation de bois ou de pellets. Découverte.

Méthode n° 1 : le poêle à convection

Si vous n’êtes pas encore équipé de votre poêle et que vous en envisagez l’installation, choisissez un modèle à convection naturelle. C’est, par exemple, le cas des poêles scandinaves, qui sont conçus avec des matériaux réfractaires qui engrangent la chaleur pour la restituer ensuite. Le poêle scandinave est peut-être le « must » du poêle à bois, mais cette qualité a un prix que tout le monde ne peut se permettre. Il existe aussi des poêles à bois à convection naturelle, moins onéreux que les scandinaves, évidemment, mais leur rendement sera moins important.

Méthode n° 2 : le ventilateur de poêle

Nous vous avons plusieurs fois parlé de ce petit accessoire devenu très populaire qu’est le ventilateur de poêle. Certains diront qu’il n’est qu’un gadget, d’autres l’affectionnent et le recommandent. Tous les goûts sont dans la nature ! Ce dont nous sommes certains, pour l’avoir testé et l’utiliser depuis plus d’un an maintenant, c’est qu’il fonctionne, et qu’il permet bel et bien de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce.

Le ventilateur de poêle fonctionne grâce à l’effet Peltier, et ne nécessite ni piles, ni batteries. La chaleur provoquée par le poêle ou le conduit, déclenche automatiquement la rotation des pâles, et il puise dans la chaleur de l’élément sur lequel il est fixé. Pour moins de 50 €, vous pouvez donc, en quelques minutes, gagner quelques degrés supplémentaires, et surtout pulser la chaleur un peu plus loin qu’autour du poêle à bois ou à pellets.

【Économie D'énergie】Aucune batterie ou électricité requise! le ventilateur de poêle est alimenté par la chaleur de la cheminée ou du poêle à bois, le ventilateur de cheminée faites...

Méthode n° 3 : le kit répartiteur de chaleur

Un kit répartiteur de chaleur est une solution idéale pour répartir la chaleur de votre poêle, dans les autres pièces de la maison. Néanmoins, il faudra être « un peu bricoleur » pour l’installer. Par exemple, il est essentiel pour profiter de la chaleur du poêle, dans les pièces, à l’étage, dans lesquelles passe votre conduit de cheminée tubé. Le répartiteur de chaleur se compose d’un extracteur-ventilateur, d’une grille de ventilation, de plusieurs gaines à raccorder, et de colliers de serrage.

La chaleur récupérée dans le conduit va être redistribuée par un moteur électrique et un ventilateur dans les autres pièces de la maison. L’installation dans les pièces situées au-dessus du poêle ne nécessite pas de gros travaux. En revanche, pour redistribuer toutes les pièces de la maison, il faudra envisager le passage des gaines dans tous les murs. Peut-être un peu compliqué dans le cas d’une rénovation, ou d’une recherche de meilleure répartition de la chaleur. Et, vous ? Quelle option avez-vous choisie pour une meilleure répartition de la chaleur de votre poêle à bois, ou à pellets ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

