Le saviez-vous ? il est possible d’utiliser des pellets de bois dans votre poêle à bûches

L’automne est bel et bien là, même si les températures actuelles ne correspondent pas réellement à celles d’un automne « normal ». En attendant, il est évident que l’heure fatidique de rallumer le chauffage est plus proche que l’heure de se préparer pour la séance de bronzage. Comme des millions de Français, vous utilisez peut-être un poêle à bois pour vous chauffer, et donc du bois de chauffage. Le saviez-vous qu’il existait de « bons » et de « mauvais » bois de chauffage ? Et que vous aviez la possibilité d’utiliser des pellets de bois dans votre poêle à bûches ? Explications.

Quels bois peut-on brûler dans un poêle à bois ?

D’un côté, il existe des bois de chauffage de haute qualité qui garantissent une combustion efficace. Dans cette catégorie, on trouve les bois durs qui présentent une densité élevée, assurant ainsi une combustion prolongée et efficace. Parmi ces bois, on peut citer le frêne, le charme, le chêne, l’acacia, ainsi que les arbres fruitiers. D’autre part, il y a des types de bois spécialement adaptés pour allumer le feu. Il s’agit notamment des résineux tels que le cèdre et le pin, ainsi que des feuillus tendres. Si vous disposez de palettes de bois gratuites, vous pouvez les brûler. Cependant, il faudra que ces palettes soient de type Europe, donc non colorées. Ce qui signifie qu’elles ne sont pas traitées chimiquement et qu’elles ne dégageront, en conséquence, aucune fumée toxique. Retrouvez notre article dédié au brûlage des palettes de bois.

Quels bois ne peut-on pas brûler dans un poêle à bois ?

Parmi les bois à éviter figurent en première ligne les bois issus d’arbres résineux, qui ont tendance à brûler rapidement, offrant un rendement énergétique très faible. De plus, leur combustion génère une quantité significative de suie et de créosote, deux sous-produits hautement inflammables susceptibles de s’accumuler dans votre système de cheminée, augmentant ainsi considérablement les risques d’incendie. Il est également déconseillé d’utiliser du bois vert, car son allumage est laborieux et une fois enflammé, il dégage une fumée abondante tout en produisant très peu de chaleur.

Le bois humide est à éviter tout autant, car pour un usage de chauffage efficace, il est préférable que le bois ne dépasse pas un taux d’humidité de 20 %. Parmi les bois à proscrire, on compte par ailleurs ceux qui produisent des étincelles, crépitent ou éclatent lors de la combustion, ce qui peut constituer un risque d’incendie. En outre, il existe des bois de chauffage considérés comme toxiques en raison des émissions de fumées nocives pour la santé et l’environnement. C’est notamment le cas du bois flotté, contenant du sel, du bois peint renfermant des produits chimiques et des panneaux de bois reconstitués émettant des vapeurs toxiques.

Peut-on brûler des pellets dans un poêle à bois ?

La réponse est oui ! Cependant, vous ne pourrez évidemment pas « jeter » des pellets dans l’âtre de votre poêle à bois ! Pour ce faire, il faudra vous équiper d’un panier à pellets en fonte ou en acier. Il suffit alors de déposer le panier à pellets dans votre foyer, puis de le remplir avec des pellets de bois. Les pellets de bois sont actuellement plus chers à l’achat que les bûches de chauffage. Le panier à pellets peut être une alternative pour les personnes âgées par exemple, qui n’auront pas à transporter de lourdes bûches pour alimenter leur poêle à bois. Retrouvez notre annuaire de vendeurs de pellets ou notre annuaire des vendeurs de bois de chauffage, pour faire vos stocks pour l’hiver qui approche.