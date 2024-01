Tout savoir sur le poêle à bois scandinave : performances, avantages, inconvénients et coûts d’installation

Vous envisagez de changer votre système de chauffage et souhaitez un appareil performant en toutes circonstances ? Connaissez-vous l’existence du poêle à bois scandinave, aussi appelé poêle à bois nordique. Comme son nom l’indique, il nous vient de Scandinavie, qui rappelons-le comprend le Danemark, la Norvège et la Suède. La Finlande n’est pas un pays scandinave, mais nordique, mais elle a aussi son poêle de type scandinave, nous le verrons ensuite. Ces pays sont parmi les plus froids d’Europe occidentale, il est donc facile d’imaginer que ces poêles à bois sont parmi les plus performants. Mais, qu’est-ce qu’un poêle à bois scandinave ? Quels sont ses nombreux avantages et ses inconvénients ? Combien coûte l’installation et comment l’entretenir ? On va tout vous expliquer.

Un poêle scandinave, qu’est-ce que c’est ?

Ce concept de chauffage nous vient des pays nordiques, et il s’avère l’un des plus efficaces sur le marché actuel. En effet, un seul poêle scandinave peut chauffer jusqu’à 150 m² de surface. Depuis toujours ou presque, il est utilisé en Suède, en Norvège, en Finlande ou au Danemark, et vous verrez qu’en fonction de leurs pays d’origines, ils diffèrent quelque peu. De plus, le poêle à bois scandinave est conçu comme un appareil de chauffage esthétique. Dans les maisons scandinaves, il est souvent la pièce maîtresse d’une maison et trône au beau milieu du salon ! Des lignes épurées, des matériaux de très haute qualité et deux types de pierres réfractaires pour le faire fonctionner : la stéatite ou la kiuaskivi. La stéatite, une pierre réfractaire capable de restituer la chaleur durant 24 heures, se trouve plutôt dans les poêles finlandais ou danois. Et, la kiuaskivi que vous connaissez peut-être déjà puisqu’il s’agit de la pierre des saunas, se trouve plutôt dans les poêles norvégiens.

Comment fonctionne un poêle à bois scandinave ?

Les poêles à bois scandinaves sont conçus avec un système de combustion contrôlée, ce qui signifie que l’apport en air est régulé pour optimiser la combustion du bois. Les poêles scandinaves sont fréquemment équipés de chambres de combustion spacieuses, permettant de brûler des bûches de bois de taille importante. Pour optimiser sa consommation de bois, ces poêles sont dotés de plusieurs contrôles d’air réglables. Ainsi le contrôle d’air primaire régule l’air qui entre dans le poêle, et le réglage d’air secondaire, celui qui circule au-dessus du feu. De plus, comme nous vous l’avons dit plus haut, les poêles à bois scandinaves renferment des pierres réfractaires qui vont maintenir la chaleur plusieurs heures sans consommer de combustible.

Pourquoi le poêle à bois scandinave plutôt que le poêle à bois classique ?

Les avantages de ce type de poêles sont nombreux, à commencer par le côté écologique, puisqu’il emploie du bois, un combustible reconnu pour son faible impact environnemental. D’autant qu’avec seulement 2,5 kilos de buches par flambée, il est très peu consommateur de bois, les pierres réfractaires prennent le relais pour vous chauffer. Comme nous vous l’avons dit, il est aussi très esthétique et se suffit à lui-même, y compris dans les intérieurs les plus minimalistes. Son côté économique est souvent mis en avant puisqu’il est parmi ceux qui nécessiteront le moins d’apports en bois. Enfin, et c’est un avantage indéniable, surtout avec des enfants, le poêle à bois scandinave ne sera jamais brûlant en surface. Il est conçu pour rester « froid » et présente moins de risques de brulures qu’un poêle à bois classique.

Quels sont les inconvénients des poêles à bois scandinaves ?

À vrai dire, le poêle à bois scandinave n’a pas beaucoup d’inconvénients. Les seuls que l’on pourrait lui reprocher sont son prix, nous en reparlerons ensuite, et la place qu’il faut pour l’accueillir. Certes, l’installation coûte plus cher que celle d’un poêle à bois classique, mais au regard de sa très faible consommation de bois, l’amortissement sera plus rapide. Enfin, le dernier inconvénient, si tant est qu’il en soit un, est de ne pas surdimensionner le poêle. C’est-à-dire qu’investir dans un poêle scandinave pour chauffer une pièce de 40 m² ne sera pas judicieux, vous risquerez d’avoir beaucoup trop chaud !

Quels sont les différents types de poêles à bois scandinaves ?

Comme déjà dit plus haut, les poêles à bois scandinaves se déclinent en trois types avec quelques nuances. Le poêle à bois norvégien utilise la pierre kiuaskivi, et reste le plus performant des trois types. Le second est le poêle finlandais (ou suédois) équipé de pierre stéatite, il est particulièrement recommandé pour chauffer les très grands espaces. Enfin, il existe le poêle danois, avec un système de combustion plus développé que les deux autres. De plus, ce dernier dispose d’un apport en air automatisé pour une gestion plus simple au quotidien.

Quel est le prix moyen d’un poêle à bois scandinave ?

Le prix est donc son principal inconvénient, contrebalancé par son excellente performance énergétique. Ce prix va dépendre du type de poêle choisi, et des options ou des matériaux qui le composent. Voici une fourchette de prix, qui peut aussi varier en fonction de votre localisation géographique, le coût de la vie étant différent d’une région à l’autre.

Poêle scandinave de type danois : de 700 € à 2 000 €, c’est le moins cher des trois.

Poêle scandinave de type norvégien : de 1 000 € à 5 000 €, en sachant qu’il est le meilleur en matière de maintien de la chaleur via les pierres réfractaires.

Poêle scandinave de type finlandais : de 3 000 € à 15 000 € ! Un sacré budget, mais des performances inégalées et une durabilité exceptionnelle.

Pour avoir une idée complète du budget à prévoir, il faudra ajouter de 1 200 € à 1 500 € de frais d’installation, par un professionnel. Et, si votre conduit n’est pas tubé, il faudra obligatoirement l’envisager pour un coût supplémentaire de 700 € à 1 000 €. Cependant, comme tout appareil écologique de chauffage, le poêle à bois scandinave peut bénéficier des aides de l’État suivantes :

MaPrimeRénov’ avec une aide allant jusqu’à 2 500 €

La TVA réduite à 5,5 % qui s’appliquera d’office sur votre devis

L’éco-PTZ, un prêt sans intérêt à rembourser pour un emprunt maximal de 15 000 € remboursables sur 20 ans.

De plus, certains départements, certaines régions ou communautés d’agglomérations proposent aussi des aides cumulables avec les aides de l’État.

Les critères d’éligibilité aux aides pour un poêle scandinave

Pour pouvoir prétendre aux aides mentionnées ci-dessus, le poêle à bois scandinave choisi doit remplir les conditions suivantes :

Un rendement énergétique supérieur à 75 %

Une émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 ≤ à 1500 mg/Nm3

Une émission de particules rapportée à 13 % d’O2 ≤ à 40 mg/Nm3.

Comment entretenir un poêle scandinave ?

Le poêle à bois scandinave nécessite une maintenance régulière. Voici quelques pratiques recommandées :

Retirer régulièrement les cendres accumulées dans la chambre de combustion.

Deux ramonages annuels du conduit d’évacuation de fumée sont obligatoires, dont un pendant la période de chauffe. Le professionnel en charge de cet entretien vous fournira un rapport de visite à soumettre à votre assureur.

La vitre du poêle ne nécessite généralement aucun entretien particulier. Elle bénéficie d’un processus d’autonettoyage par pyrolyse lorsque la température atteint 500 à 600 °C.

Que pensez-vous de ces poêles à bois ?