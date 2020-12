Kirimoko : une petite maison passive adaptée à toutes les saisons

Inutile de souligner que les petites maisons font de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Aujourd’hui, nous allons vous parler de Kirimoko. Il s’agit d’une structure d’à peine 30 m² qui a vu le jour grâce au rêve d’un couple néozélandais, un certain Will et sa compagne Jen. Situé à Wanaka, soit dans la ville qui donne accès au parc national du mont Aspiring, ce lieu d’habitation est tout simplement un chef-d’œuvre.

Une maison à haute performance énergétique

De type « passif », cette micromaison promet un rendement énergétique élevé. Tout a été pensé pour garantir un confort thermique optimal, et ce, bien qu’aucun système de chauffage ne soit prévu. Au lieu de dépendre d’une source particulière (électrique ou fossile) pour avoir une température favorable pendant l’hiver, le Kirimoko exploite les sources de chaleur qui se trouvent déjà à l’intérieur.

Pour que cela fonctionne, Condon Scott Architects a opté pour une isolation de haut niveau. La structure de la petite maison comprend notamment des panneaux isolés structurels (SIP) qui ont été découpés de façon à ce qu’aucune énergie supplémentaire ne soit requise pour maintenir un niveau constant de confort thermique. Il faut savoir que la région où ce lieu d’habitation un peu particulier se trouve est soumise à un climat plutôt contraignant.

Un accent sur la récupération de la chaleur naturelle

Aussi, le toit et les murs du Kirimoko sont en panneaux isolés structurels. Ces panneaux préfabriqués ont la particularité de renfermer une mousse solide. Le fait de les utiliser permet donc de s’affranchir d’un pont thermique. Condon Scott Architects n’a pas oublié de veiller sur la finition. Le revêtement extérieur associe planches de bois de mélèze et bardeaux d’asphalte, ce qui procure à la maison une élégance hors pair.

Pour une efficacité énergétique accrue, trois quarts de tout l’extérieur du bâtiment sont fermés. La façade, orientée vers le nord, est quant à elle presque totalement vitrée. Cette conception n’est pas le fruit du hasard. Elle a été choisie dans le but de mieux profiter du soleil pendant l’hiver. En effet, dans l’hémisphère sud, la lumière du soleil vient du nord. Pour garder l’intérieur frais pendant l’été, Condon Scott Architects a mis en place des avant-toits assez profonds.

Enfin, sachez que grâce à son design très bien pensé, le Kirimoko a reçu plusieurs prix au niveau national, dont le New Zealand Institute of Architects 2019 Southern Architecture Award et un médaille de bronze au Designers Institute of New Zealand Best Awards (2019).

