Pourquoi est-on de si mauvaise humeur en hiver ? Voici l’explication scientifique !

Vous trouvez que votre conjoint est plus ronchon qu’à l’accoutumé ? Soit il a passé une très mauvaise journée, soit la météo agit sur son humeur ! Et ce n’est pas vraiment de sa faute ! La météo influe sur notre humeur pour des raisons physiologiques. Une explication scientifique donne la cause de cette dépression saisonnière…

Ce ne serait pas la faute à l’hiver mais à la diminution de la quantité de lumière naturelle… Le changement d’heure y est peut-être également pour quelque chose… Découvrez comment passer l’hiver au chaud sans pour autant laisser peser une ambiance de plomb à la maison !

Pourquoi est-on de mauvais poil en hiver ?

Selon Ouria Dkhissi-Benyahya, chronobiologiste à Lyon, les journées plus courtes en termes d’ensoleillement dérègle le système veille-sommeil de notre corps. Un adulte a besoin de 6 à 10 heures de sommeil chaque nuit. Et la lumière naturelle joue un rôle essentiel dans notre cycle.

En hiver, on passe à 10 000 lux contre 50 000 en été, cela provoque la désynchronisation de fonctions hormonales comme la mélatonine. Le Vidal, référent médical explique que la mélatonine est une hormone naturelle produite par la glande pinéale. La sécrétion de mélatonine augmente à la tombée de la nuit et participe à la régulation du rythme nuit-jour. Avec des nuits plus longues, la sécrétion de mélatonine est donc perturbée et entraîne insomnies et forcément humeur de chien au petit matin !

Quels aliments pour être de bonne humeur ?

Les bananes, dattes ou figues sont des aliments riches en hormone du bonheur : la sérotonine ! Cette sérotonine envoie au cerveau un sentiment d’équilibre et de bien-être.

Les potages de grand-mère ont leurs petits pouvoirs magiques ! La chaleur qu’ils procurent sont un vrai remède contre la mauvaise humeur !

Et évidemment le chocolat pour les mêmes raisons que les bananes ! Alors un banana-split serait-il la panacée de la bonne humeur ?

Quelles activités pour une humeur joyeuse ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a une activité que vous pouvez pratiquer…. A la maison plutôt qu’au bureau peut-être ? Quoiqu’une bonne séance de yoga du rire devrait parfaitement détendre l’atmosphère ! Le Yoga du Rire se fonde sur le principe de « rire sans raison » Il faut en fait faire semblant de rire, jusqu’à ce que vous parveniez à rire vraiment… Un conseil, pratiquez le Yoga du Rire en famille, c’est l’assurance de fous-rires assurés ! Le ridicule ne tue pas et rire est essentiel pour combattre la morosité.

Quelles autres astuces pour retrouver le sourire ?

J’veux du soleil ! S’exposer à la lumière naturelle permet de faire le plein de vitamine D… Cette vitamine qui donne une humeur positive et combat les sautes d’humeur. Une exposition de 30 à 40 minutes par jour est conseillée… Parfait timing pour les sorties autorisées même pendant un confinement !

Faites du sport en même temps que vous prenez le soleil. Cortisol, adrénaline et noradrénaline se libèrent et vous procurent un sentiment de bien-être. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande 150 minutes de sport chaque semaine. Et ça rentre aussi dans les cases de l’attestation de déplacement en vigueur actuellement !

Même si ce n’est pas très évident, il faut voir du monde ! Parler de la pluie et du beau temps ou de la dernière série TV, bref s’aérer l’esprit !

Et si, après tous ces conseils, vous êtes toujours d’une humeur massacrante en hiver, il faudra peut-être envisager de finir en ermite dans une maison troglodyte ?