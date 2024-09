AddVenture, un van aménagé doté d’un module d’extension qui augmente de 50 % la surface habitable

Depuis quelques années, les vans aménagés connaissent un succès fulgurant, ils sont partout ! Qu’ils soient déjà achetés, aménagés ou conçus par leurs propriétaires, ces véhicules moins spacieux qu’un camping-car sont commodes et peuvent être très confortables. L’histoire raconte que le van aménagé est né dans les 1950 lorsqu’un officier anglais aurait demandé d’aménager un VW Combi pour qu’il puisse travailler, et se reposer. Chez AddVenture, ils ont fait de la vanlife, leur philosophie au Royaume-Uni. Avec leur dernier modèle, ils proposent un aménagement exceptionnel, conçu sur les bases d’un Fiat Ducato recyclé. Et, je trouve que c’est plutôt très réussi. Je vous présente immédiatement le van aménagé AddVenture, et vous allez l’adorer. C’est parti.

L’entreprise AddVenture, une passion avant tout

Le fondateur a fait de sa passion de la vanlife, son métier. En effet, avant de créer son entreprise, il a lui-même vécu de nombreuses années dans son van aménagé. Fort de son expérience personnelle, il a souhaité la mettre au profit de ceux qui aspiraient, comme lui, à cette vie de nomade. Chez AddVenture, les fourgons sont construits avec une attention minutieuse aux détails et un souci de qualité. Chaque conversion est réalisée sur mesure, procurant un confort maximal et une fonctionnalité optimale pour les amateurs de road trips. De plus, l’entreprise travaille dans une démarche responsable puisque tous les vans sont aménagés sur des fourgons recyclés, comme dans notre exemple, le Fiat Ducato.

L’aménagement intérieur intelligemment pensé !

L’une des innovations majeures de leurs aménagements est la conception de leur plancher coulissant. Ce mécanisme ingénieux permet d’agrandir l’espace de vie du fourgon en quelques minutes. En effet, ils ont imaginé un système coulissant génial, et c’est sans aucun doute l’une des caractéristiques phares des fourgons aménagés AddVenture. Ce mécanisme innovant permet d’agrandir l’espace de vie du van de manière spectaculaire en augmentant la surface de 50 %. Les systèmes de ce type sont appréciés, car ils permettent de voyager plus confortablement. Dans le cas de notre fourgon, c’est l’espace de couchage, qui se retrouve à l’extérieur, dégageant l’espace cuisine et la pièce de vie. Sur la partie coulissante, à l’extérieur, on aperçoit des compartiments de stockage, faciles d’accès une fois le système déployé.

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’intérieur, le design est soigné et semble conçu avec des matériaux de qualité, dont nous ignorons cependant les détails. L’éclairage ambiant, de couleur bleu, nous inspire un sentiment de sérénité et de calme. Les sièges sont rembourrés avec un motif en losanges, suggérant un matériau de haute qualité et confortable. On remarque aussi une petite table centrale, entourée de banquettes, qui peut servir à la fois d’espace de repas et de travail. Les comptoirs sont élégants, avec des finitions en bois clair qui s’harmonisent bien avec l’esthétique générale. À l’avant, on aperçoit, comme dans un camping-car, des sièges pivotants, qui permettent de profiter de leur confort pour regarder la télé, par exemple.

La cuisine, située sur l'un des côtés, semble fonctionnelle et relativement bien aménagée. Enfin, l'espace couchage qui est donc amovible inclut un lit double, positionné en hauteur dans une alcôve bien délimitée. Comme je vous l'ai dit, cet espace de couchage surélevé qui se trouve être la partie coulissante, permet de maximiser l'utilisation de l'espace au sol du van. Je trouve ce van aménagé parfaitement réussi ! Et, vous ?