Les tentes de toit sont de plus en plus plébiscitées par les campeurs et randonneurs. Reconnaissons qu’elles sont un atout indéniable pour un bivouac ! Elles offrent la possibilité de dormir en hauteur, à l’abri de l’humidité du sol et de certains animaux, mais elles permettent aussi de gagner de la place au niveau des bagages. Et nous savons combien une voiture peut être chargée à bloc lors d’un départ en vacances. Cependant, les tentes de toit sont encore assez chères à l’achat et servent seulement quelques jours dans l’année. Chez Lexagones, une entreprise française, il vous est proposé d’acheter vos tentes de toit, fabriquées par l’entreprise évidemment. Cepndant, vous pourrez également, pour 25 € la nuit, louer votre tente. En voilà une bonne idée ! Découverte.

Comment est née la marque Lexagones ?

Vivant près de Marseille, Sébastien est un père de famille passionné de sport et de nature, qui rêve d’explorer des destinations hors des sentiers battus avec sa femme et leurs enfants. Après plusieurs années à l’étranger, où il avait déjà développé un goût prononcé pour les voyages en van, il cherchait une solution pratique et confortable pour profiter des nuits étoilées. Il était conscient que dormir dans un van nécessitait une organisation et un rangement méticuleux. C’est ainsi qu’il entreprit de trouver un produit simple à ouvrir, à installer et à refermer. En quête d’un couchage de qualité supérieure pour proposer une expérience unique et agréable à toute sa famille, il découvrit les tentes de toit. Après plusieurs mois de recherches, Sébastien se lança dans une nouvelle aventure entrepreneuriale et fonda Lexagones en 2022.

Quels sont les atouts des tentes de toit Lexagones ?

Les principaux atouts des tentes de toit Lexagones résident dans leur capacité à offrir un espace de couchage tout en s’adaptant à différents véhicules. Ces tentes sont compactes, légères et faciles à installer. La première étape consiste à poser les barres de toit. Deux simples barres standard et homologuées suffisent, bien que l’utilisation d’une troisième barre de toit soit recommandée pour une meilleure rigidité sur les grands modèles, mais cela n’est pas obligatoire. Ensuite, la tente est montée sur le véhicule, une opération qui peut être réalisée par deux ou trois adultes. Une fois la tente installée sur les barres de toit, la fixation est très simple, de même que le pliage/dépliage de la toile. L’ouverture est facilitée par deux vérins à gaz et Lexagones a mis en place des astuces pratiques, comme un petit tendeur qui facilite la fermeture et réduit le risque de pincement de la toile dans la coque.

Focus sur la tente de toit Lite Cruiser (2 places)

Nous avons choisi de vous présenter la plus petite et la moins chère des tentes de toit vendues par Lexagones. Cette tente de toit s’adresse aux binômes qui ont envie de découvrir de nouvelles contrées. Avec un poids de 45 kg (51 kg avec l’emballage), la tente est légère et facile à transporter. Sa toile extérieure en 600 D G Oxford c est étanche (indice de résistance à l’eau de 2000-3 000 mm) et son intérieur en polycoton rip-stop de 210 g offre une protection contre les intempéries. Le sol en polyoxford 210D avec revêtement PU de 3 000 mm garantit une résistance supplémentaire à l’eau.

La structure de la tente est solide et légère grâce aux fibres de verre (FRP) et à l’échelle télescopique en aluminium. La base en aluminium alvéolaire assure stabilité et durabilité. La coque rigide de la tente est composée de deux couches en fibre de verre (FRP) et d’une bâche en PVC. Elle mesure 212 × 120 × 95 cm lorsqu’elle est ouverte, et se réduit à 120 × 120 × 25 cm lorsqu’elle est fermée. De plus, elle est équipée d’un matelas en mousse à mémoire de forme de 7 cm pour des nuits confortables. Elle est disponible au prix de 1 590 €. En savoir plus ? Rendez-vous sur Lexagones.com.