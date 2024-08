Le piège en céramique Fino protège vos corbeilles de fruits des mouches et des moucherons

Les mouches, cette année, je n’en peux plus ! Elles sont partout : sur ma terrasse, dans la maison, rôdent autour des poubelles, et m’empoisonnent la vie ! Elles envahissent les corbeilles de fruits, les arbres fruitiers, et s’invitent à ma table lorsque je prépare un barbecue en famille ! C’est répugnant, surtout lorsque l’on sait que ces bestioles pondent des larves, qui deviennent des asticots ! Beurk ! Pour tenter de les piéger, j’ai installé mon piège à la levure sur mes poubelles. Cependant, j’ai aussi acheté un autre piège, pour le disposer près de ma corbeille à fruits, leur cible privilégiée, chez moi. Plus esthétique que les rubans englués qui parsèment mon salon, j’ai choisi le piège en céramique Fino de la marque Kela* vendu 14,95 €** sur Amazon. Je vous le présente immédiatement, photos à l’appui ! C’est parti.

Présentation du piège en céramique Fino de Kela

Ce piège à mouches trouvera forcément sa place dans votre intérieur grâce à son design à la fois original et élégant. Il est ce que l’on pourrait appeler un accessoire de décoration utile ! Placé sur le plan de travail, ou au centre de votre corbeille de fruits, il restera discret, semblable à un sucrier, par exemple. Son fonctionnement est extrêmement simple, ce qui le rend accessible à tous : il suffit de remplir le piège avec un peu de vinaigre de cidre, ou de framboise, et d’ajouter une goutte de liquide vaisselle, avant de refermer soigneusement le couvercle. L’odeur du vinaigre de fruits va attirer les mouches à l’intérieur, et le liquide vaisselle, les engluer dans l’appât.

Un piège durable, et donc écologique !

Comparé aux rubans gluants, qui doivent être jetés une fois bardés de mouches, le piège Kela est, lui, réutilisable à l’envi ! De plus, il est fabriqué à partir de matériaux durables, la céramique pour le pot et l’inox pour le couvercle. Des matériaux résistants qui vous autoriseront même le passage au lave-vaisselle ! Ce piège à mouches est donc une solution à la fois pratique, élégante et respectueuse de votre environnement domestique, proposant une alternative moderne aux méthodes traditionnelles de lutte contre les insectes.

Pourquoi j’essaie à tout prix de piéger les mouches ?

Certes, ces insectes ne piquent pas et ne sont pas dangereux. Mais, les mouches sont tellement pénibles cette année, que pour la première fois, je suis obligée de disposer de pièges un peu partout dans la maison, et à l’extérieur. Quand je vois ces mouches, posées sur les déchets, ou sur les excréments de mes chiens, je me dis que je préfère éviter qu’elles viennent se poser sur mes grillades après ! Plus sérieusement, les mouches sont vectrices de maladies, comme la salmonellose, la dysenterie, la typhoïde, le choléra et les infections gastro-intestinales.

Alors si je peux les éviter, je ne vais pas me gêner ! Je vous rappelle le prix très accessible du piège Fino gris : 14,95 €** sur Amazon, cela ne vaut pas le coup de s’en priver, non ? Et, vous ? Connaissez-vous d’autres pièges efficaces du commerce ou à fabriquer, que vous aimeriez partager avec nous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

