Comment éviter la prolifération des moustiques après les fortes pluies ?

Les fortes pluies que nous subissons depuis plusieurs semaines, notamment dans le nord de la France, pourraient nous apporter quelques désagréments lorsque le soleil reviendra. Nous faisons face au 4ᵉ printemps le plus pluvieux depuis 1957 selon Météo France. Les pluies, et par conséquent, les mares d’eau provoquées, et les eaux stagnantes sont propices à la prolifération de moustiques. Vous en avez peut-être déjà aperçu quelques-uns, venus perturber vos rares soirées en terrasse ? Le moustique-tigre, le plus dangereux, est, par exemple, un grand adepte des eaux stagnantes, sous les pots de fleurs, ou oubliées dans un vieux seau ! Vecteur de maladies comme le chikungunya ou le virus Zika, il faut, par tous les moyens, éviter leur propagation. Pour ce faire, je vous propose de découvrir deux pièges efficaces. Mais, avant cela, je vous explique d’abord comment éviter de leur offrir un terrain propice à leur développement. C’est parti.

Comment éviter la prolifération de moustiques ?

Les femelles moustiques tigres pondent leurs œufs dans l’eau stagnante. Supprimez toutes les sources d’eau stagnante comme les soucoupes sous les pots de fleurs, les jouets d’enfants, les seaux, les gouttières bouchées et les flaques d’eau. Vous pouvez aussi parsemer votre jardin de répulsifs naturels, et notamment près de votre piscine. Certaines plantes, comme la citronnelle, le basilic, la lavande et le géranium rosat, sont connues pour repousser les moustiques. Enfin, votre piscine peut être un lieu d’accueil parfait pour les moustiques. Pour éviter cela, pensez à la couvrir entre chaque utilisation, mais également à utiliser des produits pour conserver une eau parfaitement propre. Eh oui, les moustiques préfèrent l’eau stagnante, voire croupie pour se développer. Voici maintenant les deux pièges à installer en prévention, mais par ailleurs en curatif si les moustiques se sont déjà installés chez vous !

Piège n° 1 : le lot de deux pièges à moustiques Biogents* BG-GAT2

Ce lot de deux pièges fonctionne sans électricité, sans batterie, et avec seulement de l’eau pour appât. Il se présente sous la forme d’un réservoir qu’il faut donc remplir d’eau pour attirer les moustiques. À l’intérieur, se trouve une feuille de papier collant. Lorsque la femelle moustique va pénétrer dans le piège, elle va se retrouver engluée sur la feuille et bien entendu, ne plus jamais en ressortir. La feuille et l’eau, sont à changer tous les quinze jours. Durant cette période, les premiers moustiques capturés vont émettre des phéromones, qui attireront les suivants. Ce piège s’installe à l’extérieur, dans un endroit abrité et plutôt ombragé. Conçu en plastique durable, il suffit de le rentrer à l’abri en hiver pour le réutiliser chaque année. Bien entendu, il faudra tout de même prévoir un petit stock de feuilles collantes pour un été serein et dénué de moustiques ! Le lot de deux pièges à moustiques Biogents BG-GAT2 est vendu 59 €** sur Amazon.

Piège n° 2 : le piège électrique Biogents BG-MOSQUITAIRE

Ce second piège est, lui aussi, produit par Biogents, et se révèle être l’un des plus efficaces, même si son prix (167,50 €**) peut paraître rédhibitoire. Néanmoins, il est utilisable sur plusieurs années, et évite l’achat de produits en tous genres, qui seront plus ou moins probants quant à la chasse aux moustiques. Ce piège électrique imite l’odeur humaine, et notamment la respiration, grâce à un attractif odorant, BG-Sweetscent, efficace pendant deux mois. Il peut aussi être encore plus efficace en cas d’infestation, en le reliant avec une bouteille de CO2 et en ajoutant ce kit d’amélioration, vendu également sur Amazon. Lutter contre les moustiques, c’est vous assurer un été serein, et par ailleurs vous protéger, et protéger les autres de maladies transmises par ces insectes indésirables ! Mes conseils vous seront-ils utiles ? Utilisez-vous déjà ce type de pièges à moustiques ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

