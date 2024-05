Comment éviter les tiques sur les animaux et votre famille au printemps ?

Le printemps est désormais bien installé, voire presque terminé puisque dans moins d’un mois, il laissera sa place à l’été ! Cette période est celle du renouveau de la nature dans tous les sens du terme. En effet, les fleurs offrent leurs magnifiques couleurs, les oiseaux virevoltent et piaillent au-dessus de nos têtes : c’est le bon côté du printemps. Mais, c’est aussi en cette saison que réapparaissent des animaux un peu moins sympathiques comme les frelons asiatiques, les chenilles processionnaires, ou encore les tiques ! Mon article sera donc consacré à ces arachnides, qui mordent l’humain ou l’animal de compagnie pour se gorger de leurs sangs respectifs. Le problème ? Les tiques sont des animaux vecteurs de maladies, comme l’explique le site Améli.fr. Des maladies qui peuvent être handicapantes pour l’humain et parfois mortelles pour le chien. Comment éviter les morsures, et vérifier qu’aucune tique ne soit restée sur vous ? Je vous explique tout immédiatement.

Un véritable danger sanitaire

Les tiques se rencontrent en forêt, dans les champs non entretenus, dans les hautes herbes, et parfois dans nos propres jardins. Cependant, avant d’avoir mordu, ils sont difficilement repérables à l’œil nu. Lorsque vous passez près d’elles, eh oui, tique est un mot de genre féminin, elles s’accrochent à vos vêtements ou aux poils d’un chien, ou d’un chat. Elles s’installent tranquillement, font le « tour du propriétaire » puis choisissent un endroit plutôt chaud pour mordre et se nourrir de votre sang. Elles gonflent alors jusqu’à former de petites pustules, avec la tête et les pattes plantées dans le corps de leurs victimes ! Lorsque la morsure a eu lieu, c’est parfois déjà trop tard, les tiques sont parfois porteuses de la maladie de Lyme, aussi appelée borréliose de Lyme.

Cette maladie provoque d’abord, après la morsure, une plaque rouge et arrondie qui s’étend autour de la morsure. Elle disparaît en quelques semaines, mais si vous ressentez une fatigue anormale, peut se traduire par une maladie de Lyme, qui deviendra, si celle-ci n’est pas traitée, très invalidante. Pour les chiens ou les chats, s’ils ne sont pas vaccinés contre la piroplasmose, la morsure peut être mortelle. Si vous pensez avoir été mordu par une tique, consultez immédiatement un médecin, la maladie de Lyme se soigne par antibiotiques si celle-ci est détectée précocement.

Comment éviter les morsures de tiques ?

Il existe quelques moyens simples pour ne pas prendre de risques et ne pas se faire mordre par une tique. Si vous prévoyez une balade en forêt, et même s’il fait chaud, privilégiez toujours les longs vêtements, qui couvrent les bras et les jambes. De plus, évitez les vêtements amples, car les tiques peuvent se glisser à l’intérieur. Les hautes herbes sont leur terrain de chasse préféré, dans la mesure du possible, il vaut mieux les contourner et marcher sur les chemins, ou au moins en bordure des hautes herbes. Avant de partir, vous pouvez vaporiser sur les membres, un répulsif à base d’huiles essentielles de tea-tree ou arbre à thé, l’odeur incommode les tiques ! Si vous décidez d’organiser un pique-nique, prévoyez une couverture claire ou blanche, les tiques qui s’inviteraient seraient ainsi bien plus visibles. Enfin, au retour de la promenade, inspectez vos vêtements, votre corps et notamment au niveau des aisselles, des plis de l’aine, ou derrière les oreilles, leurs lieux de morsures favoris. Quant à votre chien, s’il vous a accompagné, il faudra organiser une séance « papouillage » et inspecter les oreilles, la tête, le poitrail, le ventre et l’intérieur des cuisses pour le débarrasser des éventuels indésirables.

Que faire en cas de morsure de tiques ?

Si vous retrouvez une tique, plantée dans votre peau, ou dans celle de votre chien, la première des choses à faire est de l’enlever, évidemment. Cependant, attention, il faut enlever le corps, mais surtout la tête et les pattes ancrées dans la peau. En laissant ces parties du corps de la tique, elle restera dans la peau et se gorgera de nouveau de sang. Pour enlever une tique, à coup sûr, il existe un accessoire indispensable que nous devrions tous posséder : le tire-tic ! Pour l’utiliser, coincer seulement la tique dans la pince, puis tourner, pour la décrocher.

Il n’est pas nécessaire de tirer sur le corps de la tique, elle se détachera uniquement en la tournant sur elle-même. Une fois la tique ôtée, désinfectez la zone mordue avec de l’alcool et surveillez qu’aucune rougeur n’apparaisse. Si tel est le cas, consultez sans tarder un médecin qui vous prescrira un traitement antibiotique pour éviter la propagation de l’infection transmise par la tique. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Tire Tique pour Chiens, Chats et Humains - Retrait des Tiques sans Douleur en Quelques Secondes - Ensemble de 3 Crochets à Tiques avec Pince a Tique et Boîte de Rangement

