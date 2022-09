Boomerang, un lit design et innovant équipé d’un bureau coulissant

Lorsque l’on est étudiant et que l’on habite un studio ou un petit appartement en ville, ou lorsque l’on est propriétaire d’une tiny house, il existe un point commun : les petits espaces. Meubler un studio ou une tiny house demande de l’ingéniosité et du mobilier adapté. Il faut optimiser l’espace coûte que coûte ou presque, jusque dans la chambre à coucher, qui, parfois se trouve dans la même pièce que la cuisine ou le salon. Le lit est tout de même l’une des pièces maîtresses de l’ameublement, on peut y dormir bien sûr, mais aussi s’y détendre voire, y travailler. Avec l’étonnant lit Boomerang, vous pourrez faire tout cela et bien plus encore avec ce lit innovant. Découverte !

Le lit, un élément essentiel !

La chambre à coucher est un havre de paix, un endroit où l’on aime se réfugier. Que l’on ait passé une bonne ou une mauvaise journée, c’est un lieu qui se doit d’être apaisant et intimiste. Mais, parfois, dans de petits espaces, on a aussi besoin de son lit pour travailler, regarder la télé, voire prendre le petit-déjeuner ! João Teixeira du Teixeira Design Studio, est un designer portugais qui a imaginé le lit Boomerang, ainsi que toute une gamme de meubles coordonnés… Le lit HiBed est hyper fonctionnel et même s’il ne propose finalement aucune technologie comme un écran qui sort du cadre, il est juste hyper pratique avec sa tablette amovible qui peut faire office de rangement aux pieds, ou de tablette pour travailler si l’on se trouve dans le lit ! L’innovation est au cœur de ce modèle design et pratique !

Les détails du lit Boomerang

Le lit Boomerang est un modèle simple mais ingénieux qui pourrait convenir aux maisons plus petites et compactes. Il s’agit d’un meuble qui répond à de multiples besoins tout en occupant un espace minimal. Le designer a transformé un lit classique en un espace de vie à part entière. Concrètement, le pied du lit forme un espace de rangement mais le dessus de cet espace est amovible. Une petite tablette, qu’il a appelée « Va et Vient », coulisse sur toute la longueur du lit et peut donc servir de bureau quand elle est au bout du lit, ou de tablette pour votre petit déjeuner, si vous la faites coulisser vers vous. Parfaite pour regarder une série avec l’ordinateur posé sur l’étagère, parfaite aussi pour bosser, si votre lit est aussi votre bureau, même si cela n’est pas vraiment une excellente idée. Les spécialistes s’accordent pour dire qu’un lit est fait pour dormir et pas pour travailler, mais chacun fait comme il veut ! Pour la tête de lit, le designer a imaginé une pièce rembourrée en tissu qui sera parfaitement confortable si vous devez vous y adosser.

Quelques autres inventions de Teixeira

Grâce à la créativité du designer, il est possible de meubler toute une chambre avec la même gamme de produits, tous imaginés dans des tons clairs qui s’intégreront parfaitement à tous les intérieurs. Par exemple, on adore la table basse « Cloth » avec ses lignes épurées et tout en rondeur. Son porte-revue intégré au centre lui donne une touche absolument originale qui doit faire un effet génial dans un salon. Découvrez les meubles innovants du designer sur le site Teixeira Designs Studio et sur sa page Behance.