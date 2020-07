Zéro Déchet : Ne jetez pas vos eaux de cuisson, elles sont très utiles au jardin et même dans la salle de bain !

Vous venez de cuire des pâtes, du riz ou des pommes de terre et vous jetez vos eaux de cuisson ? Sacrilège ! Ces eaux de cuisson sont réutilisables dans de nombreux domaines de notre quotidien.

Et on ne les attend pas forcément là où elles sont utiles. En fonction du type d’aliments cuits, les eaux de cuisson se gorgent de nutriments comme la vitamine B, le magnésium, l’amidon ou le potassium. Elles peuvent notamment être réutilisées en cosmétiques…

Une petite lotion à base d’eau de riz pour une peau hydratée et rajeunie ? Ou un bain de pieds relaxant dans l’eau des pâtes ? Découvrez les bienfaits inattendus des eaux de cuisson !

L’eau du riz en guise de lotion pour la peau ou les cheveux !

Une lotion hydratante pour la peau qui ne coûte rien ! L’eau de cuisson du riz est riche en magnésium, potassium ou amidon. Elle permet une hydratation parfaite de l’épiderme, mais ralentit également le vieillissement cutané. Elle s’utilise tiède sur une lingette démaquillante réutilisable.

Pour les cheveux, elle est le secret beauté des femmes coréennes et de leurs cheveux de jais ! Elle rend les cheveux doux et d’une brillance extrême… Exit les masques chimiques pour des cheveux brillants… L’eau de riz sera votre alliée secrète pour une chevelure flamboyante ! Elle aurait également le pouvoir de faire repousser les cheveux plus rapidement… A utiliser tiède sur cheveux humides en laissant poser quelques minutes avant rinçage.

L’eau des pâtes pour nettoyer la maison ou relaxer des pieds fatigués

Cette eau de cuisson est particulièrement riche en magnésium, glucides et amidon… Pour le nettoyage des casseroles, des plaques de cuisson ou de la vaisselle, l’eau des pâtes possède, grâce à l’amidon, des propriétés détergentes. A condition de ne pas ajouter de matière grasse dans votre eau !

Côté beauté, elle aidera grandement à soulager des pieds fatigués d’avoir trop marché ! Un bain de pied d’eau de pâtes tiède légèrement salée mais sans ajout de matière grasse détendra vos pieds…

L’eau des œufs parfaite pour fertiliser vos sols mais pas seulement !

Nous vous avions déjà expliqué que les coquilles d’œuf étaient de véritables remparts contre les limaces au jardin… Décidément l’œuf semble avoir des vertus multiples et variées ! Stocker l’eau de cuisson des œufs au frais pendant une semaine maximum et dans une bouteille en verre ! En boire un verre chaque matin aura le même effet que de boire un café bien serré ! L’eau de cuisson des œufs est également un fertilisant naturel pour vos plantes en pot ou pour vos légumes du jardin !

L’eau des pommes de terre pour vos sols !

Gorgée de calcium, vitamine C, potassium, amidon, fer ou zinc, elle dégraissera votre carrelage en un éclair… Il suffit de passer de l’eau de cuisson sur votre carrelage aspiré, de laisser agir quelques minutes, puis de rincer à l’eau claire… Brillance assurée et sans trace ! Exit les détergents agressifs pour la peau et l’environnement, l’eau des patates remplacera efficacement ces produits… Ajoutez-y quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou mandarine pour le côté odorant et naturel !

Le Zéro Déchet peut se trouver partout… Informez-vous sur les bienfaits de vos déchets culinaires, ils regorgent de vertus qui méritent d’être connues !

Photo de couverture Kristi Blokhin / Shutterstock