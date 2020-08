D’après ces chercheurs américains, 11 000 plantes sauvages fleurissent grâce aux fourmis

Avez-vous déjà observé des fourmis en pleine besogne ? Transport de marchandises plus grosses qu’elles, nettoyage de miettes en quelques minutes… Les fourmis sont plus d’un million de milliards sur Terre et elles sont indispensables à notre écosystème, comme les abeilles. Certes, elles peuvent être pénibles pendant un pique-nique ou si elles élisent domicile dans votre jardin.

On sait déjà qu’elles nettoient la Nature ou aèrent les sols. Mais saviez-vous qu’elles étaient aussi de formidables jardinières… En transportant des graines trouvées ça et là, elles replantent des fleurs ! Un coquelicot au milieu de votre jardin ? C’est peut-être là l’œuvre d’une fourmi…

Avouons que lorsqu’elles viennent grignoter notre sandwich ou envahissent le goûter, nous n’avons qu’une envie : les écraser. Elles sont tellement petites qu’il est souvent difficile de ne pas les tuer juste en marchant mais il ne faut pas que cela devienne une action volontaire. Comme tout être vivant, elles sont indispensables à la Planète !

Des chercheurs américains recensent plus de 11 000 plantes sauvages qui fleurissent grâce aux fourmis. Et ce n’est pas un hasard ! Les fourmis transportent les graines car elles pourront nourrir leurs petits avec les minuscules excroissances de la graine (les élaisomes).

Et toujours, selon les chercheurs, les fourmis « nettoieraient » les graines des agents pathogènes. Le gingembre sauvage en serait le meilleur exemple. Grâce à cette étude, les chercheurs ont également mis en évidence la préférence des fourmis pour certaines graines. Ce qui pourrait permettre de replanter certaines espèces dans des endroits reculés.

Kirsten Prior & PhD researcher Carmela Buono organized a session at the Ecological Society of America conference. The session & their research was covered in Science! @ESA_org @ScienceMagazine #ecology – Don’t crush that ant—it could plant a wildflower https://t.co/ZV0P1ljCy1

— Binghamton University Biological Sciences (@BingUBio) August 11, 2020