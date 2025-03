Le papier d’aluminium, une astuce naturelle et redoutablement efficace contre le calcaire

Dans nos salles de bains, nous rencontrons tous ou presque, le même problème : le calcaire. La plupart des robinets de salle de bain sont en inox et criblés d’auréoles blanchâtres. Vous dégainez alors un certain produit chimique que nous ne citerons pas pour nettoyer vos robinets. Certes, ces produits sont efficaces, mais chimiques, et sur le long terme, ils finissent par revenir chers. J’ai une petite astuce à vous donner, et cela ne vous coutera pas un centime, car il faut un objet que nous avons tous chez nous ! Cet objet, c’est un rouleau de papier d’alu, pas très écologique non plus, mais toujours disponible au fond d’un placard ! Quelle est cette astuce ? Je vous explique immédiatement.

L’astuce du papier d’aluminium

Pour vous donner cette astuce, il sera inutile de vous écrire un roman, car cela tient en quelques lignes. Il vous faut un rouleau de papier d’aluminium ménager, ou plutôt une petite feuille. Alors, vous réalisez ensuite une boule, comme celle que vous transformez en jouet pour votre chat. Vous frottez votre robinet avec la boulette d’aluminium, et la magie opère immédiatement. Un petit coup de chiffonnette microfibre plus tard, et votre robinet sera comme neuf.

Mais, pourquoi le papier d’aluminium dissout-il le calcaire (ou tartre) ?

Rassurez-vous, ce n’est pas une baguette magique, mais le résultat d’un principe physique. Ainsi, je vais essayer de vous expliquer simplement le phénomène qui se produit lors de cette opération, et que l’on appelle d’oxydoréduction. Lorsque le calcaire entre en contact avec le papier d’aluminium et de l’eau, une réaction se produit, ce qui dissout le calcaire et le rend plus facile à éliminer. Cela se produit parce que le papier d’aluminium réagit avec les composants du calcaire, le transformant en substances solubles dans l’eau. Vous avez compris ? Le papier d’aluminium pourrait alors rayer vos robinets, mais je vous explique maintenant, pourquoi ce ne sera pas le cas.

Vais-je rayer mes robinets avec du papier d’aluminium ?

Si vraiment, vous n’êtes pas rassurés, vous pouvez tester sur un vieux robinet inox, nous en avons tous au fond d’un tiroir ou dans un cagibi, au cas où ? Vous savez, le « je garde, ça peut servir » et cela ne sert jamais en réalité. Bref. Le papier d’aluminium ne va pas rayer l’inox, un matériau bien trop dur par rapport à la petite feuille d’aluminium. Et, même si vous humidifiez votre robinet avant de passer l’aluminium, pas de souci, vous ne rayerez pas non plus… Ah, j’ai oublié de vous dire, il faudra quand même un peu d’huile de coude, car le frottage est obligatoire ! Pas de magie, rien que de la chimie, je vous avais prévenu !

L’autre allié anti-calcaire : le bicarbonate de soude

C’est un grand classique, largement utilisé par tous ceux qui souhaitent des produits écologiques. Et, pour les traces de calcaire, le bicarbonate est assez efficace. Il suffit de mélanger la poudre de bicarbonate avec de l’eau pour former une pâte homogène, puis de frotter vos robinets avec le mélange obtenu. Rincez puis essuyez avec un chiffon doux pour que vos robinets retrouvent leur éclat d’antan !

