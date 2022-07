Modpools : des piscines éclairées équipées de “fenêtres aquatiques” à base de containers de marchandises

Les containers d’expédition maritime sont devenus une matière première de choix pour les constructions en tous genres. Certains containers empilés forment d’immenses maisons qui n’ont rien à envier aux maisons traditionnelles, quand d’autres se transforment en piscine ou en abri antiatomiques… Intéressons-nous cette fois-ci à l’entreprise américaine Modpools qui fabrique de magnifiques piscines à base de containers maritimes. Il faut reconnaître que c’est une nouvelle façon de donner une seconde vie aux containers, et avec Modpools, le relooking est assez inattendu ! Le concept de l’entreprise semble séduire, puisqu’ils annoncent plus de 775 piscines livrées au Canada et aux Etats-Unis. Découverte.

Les piscines Modpools c’est quoi ?

Si vous vous attendiez à une piscine container classique posée dans votre jardin, ce n’est pas chez Modpools qu’il faudra vous renseigner… Cette entreprise américaine a la particularité de fabriquer des piscines équipées de lumières LED qui changent de couleur Et qui, accessoirement, vous permettent un bain de minuit, dans une eau rouge, bleue ou verte ! Ces piscines sont également livrées avec un système de filtre à cartouche durable ainsi qu’un chauffage pour pouvoir faire trempette quand la météo n’est pas au beau fixe. Dans chacune des piscines de la marque, on retrouve également un mur de séparation en structure nid d’abeilles, qui permet à l’eau de traverser et d’agir comme un isolant en retenant la chaleur d’un côté. La cerise sur le gâteau? Les piscines Modpools sont contrôlées sans fil grâce à une application smartphone qui contrôle la lumière et la température. Et elles sont disponibles en trois versions : 12, 20 et 40 pieds. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Modpools.

Eclairer votre piscine en France, c’est aussi possible !

Le concept de 21h40 est de vous inviter à vivre une expérience sensorielle hors du commun avec une solution unique pensée pour votre piscine ou votre spa. Pooloop a conçu un revêtement unique, composé de verre, de LEDS et d’aluminium qui peut transformer le fond de votre piscine en projecteur géant d’images, d’ambiances, de couleurs ou de vidéos. 21h40 fait référence à la fameuse « heure bleue » bien connue des photographes… L’heure où, en plein cœur de l’été, la lumière naturelle est la plus belle pour immortaliser un paysage par exemple. Avec ce concept unique qui nous vient de Provence, votre piscine se transformera en havre de paix avec une eau transparente ou en endroit terrifiant si vous choisissez le rouge sang pour votre bain ! Nous vous avons déjà parlé de la marque 21h40. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site 21h40 / Pooloop.

Un dernier truc pour éclairer votre piscine ?

Si les deux concepts présentés vous semblent un peu trop perfectionnés ou un peu trop chers, vous pouvez néanmoins éclairer votre piscine si le cœur vous en dit. Avec un simple ruban LED et à condition qu’il soit submersible et étanche, vous pouvez aussi colorer votre eau à moindres frais. Cela fonctionne très bien avec les petites piscines hors sol, et cela coûte moins de 100€… Ce ne sera évidemment pas le rendu de Modpools ou de 21h40, mais vous pourrez quand même vous baigner dans une eau colorée !