Sept inventions et innovations géniales pour protéger ou embellir vos piscines

Avec l’été qui s’installe doucement, la période est plutôt propice à la remise en marche, ou à l’installation des piscines. Et sur ce marché justement, les innovations sont nombreuses, et peuvent parfois être très utiles. Que ce soit pour l’entretien, la sécurité ou encore pour pouvoir nager à l’infini dans un petit espace, les concepteurs inventent des systèmes pratiques et intelligents pour ceux qui ont la chance de posséder une piscine dans leur jardin. Retour sur sept innovations pour piscine que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui pourraient bien vous séduire ! Endless Pool, Froglog, Pooloop, Iopool, Ondilo ICO, Lif’to ou Agor, si ces noms ne vous disent rien, il est temps de découvrir leurs fonctionnalités !

Endless Pool pour nager sans fin !

Endless Pool est un système composé d’une hélice de 40 centimètres et d’un moteur hydraulique de 5 chevaux, qui va vous permettre de pratiquer la natation même dans une petite piscine. Il envoie un courant qui est plus large que vos épaules et plus profond, ce qui permet de pouvoir nager dans un espace réduit. Le terme « piscine sans fin » résume bien le fonctionnement de ces modèles qui existent depuis des années. Plus d’informations ? Rendez-vous sur cette page.

Iopool pour gérer l’entretien de votre piscine

Iopool est un système connecté qui se compose d’une sonde et d’une application. Il permet d’analyser en temps réel la qualité de l’eau de votre piscine ou de votre spa. Ce système d’entretien guidé vous permet d’avoir toujours une qualité d’eau optimale et vous indique les produits à ajouter en fonction du Ph de votre eau par exemple. Guidé par Bluetooth, vous n’avez qu’à suivre les instructions données par l’application. Un système innovant et pratique qui vous promet de garder une eau propre et équilibrée. Plus d’informations ? Rendez-vous sur notre article dédié. Iopool est disponible sur Amazon au prix de 229€.

21h40 de Pooloop pour le style !

21h40 by Pooloop est un système qui transforme le fond de votre piscine en écran géant. Ce système innovant est conçu pour ceux qui ont envie d’apporter une touche originale au fond de leur piscine ! 21h40 est un revêtement unique en verre et mosaïques de LED qui va vous permettre de projeter des fonds différents. Un requin au fond de la piscine, l’eau rouge ou mauve, tout est possible avec 21h40. Plus d’informations dans cet article.

Ondilo ICO

Ondilo ICO est un système de surveillance de la qualité de l’eau de votre piscine. Son slogan : Né pour faciliter l’entretien de votre piscine et votre spa ! ICO vous connecte par Bluetooth à votre piscine et analyse votre eau.

Puis, via son intelligence artificielle, il anticipe les variations d’eau en prenant en compte les variations météorologiques. Il vous prévient sur votre smartphone dès qu’il faut intervenir sur l’apport de produits ou encore de couvrir votre piscine si un orage est en route. Plus d’informations ? Rendez-vous sur notre article Ondilo Ico. Le doseur Ondilo Ico est disponible au prix de 399€ sur Amazon. Un modèle ICO Spa est également disponible.

Lif’to, un plancher flottant

Lif’to est un plancher flottant qui va vous permettre de transformer votre piscine ou votre spa en terrasse. Concrètement, le fond de votre piscine remonte pour se fondre avec votre terrasse. Lif’to offre de l’espace supplémentaire, et fonctionne comme un système de sécurité optimal quand la piscine n’est pas utilisée puisqu’il couvre la totalité du bassin. Il protège aussi votre piscine des feuilles et autres impuretés et régule la température de l’eau en agissant comme une couverture de protection. Et en plus, c’est magnifique ! Plus d’informations dans notre article dédié à Lif’to.

Agor, un autre système de plancher flottant

Agor est un concept de plancher mobile totalement automatisé. Il est conçu avec un système de vérins hydrauliques et une ossature en acier inoxydable, et fabriqué sur mesure. Le plancher Agor vous permet de transformer votre piscine en terrasse, même si celle-ci a une configuration particulière, comme des marches pour y accéder par exemple. Un petit bijou de technologie qui vous redonne de l’espace, protège votre piscine et les personnes en « condamnant » le bassin avec une jolie terrasse lorsque celui-ci n’est pas utilisé. Plus d’informations ? Rendez-vous sur cette page.

Froglog pour protéger les animaux de la noyade

Froglog est un petit accessoire qui permet aux petits animaux (- de 500 grammes) de pouvoir ressortir de la piscine s’ils y tombent. Le Froglog se présente sous la forme d’une petite plateforme flottante, avec une rampe qui s’accroche au bord de la piscine. Si une petite grenouille vient à plonger, elle ne pourra ressortir seule. Avec le Froglog, vous sauverez donc de la noyade ces petits animaux qu’il faut protéger ! Plus d’informations dans cet article.

Froglog. Rampe de survie pour animaux. Evacuation Sauve petites créatures piscine Rampe de la piscine: fournit une voie de sortie de la piscine pour les grenouilles, les tortues, les lézards, les souris, les écureuils et autres petites créatures Meilleure Vente n° 1