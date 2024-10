Bluewater dévoile une « station d’épuration » portable qui délivre 20 000 l d’eau potable par jour

Lorsque survient une catastrophe naturelle, l’ensemble du système de production et de distribution d’eau peut se trouver désorganisé, rendant difficile l’approvisionnement. Dans certaines régions, surtout les plus reculées, cela devient encore plus difficile, confrontant les communautés qui y vivent à des conditions de vie précaires. C’est ce qui a poussé Bluewater, spécialisée dans les solutions de purification d’eau et de boissons, à proposer un purificateur portable conçu exclusivement pour être utilisé dans les situations d’urgence. L’entreprise suédoise l’a fièrement présenté au salon AidEx de Genève, le plus grand événement mondial consacré à l’aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe.

Fournir de l’eau potable en situation d’urgence

Le nouveau purificateur d’eau de Bluewater est destiné à être utilisé dans des situations d’urgence, entre autres lors de catastrophes naturelle ou de guerre. Il est capable de fournir de l’eau potable à des milliers de personnes chaque jour, même à partir des sources d’eau les plus polluées. En effet, ce système peut fournir jusqu’à 20 000 L d’eau purifiée par jour, pouvant approvisionner jusqu’à 10 000 personnes. La société suédoise indique qu’il a subi des tests rigoureux sur le terrain, dans des conditions difficiles. Le purificateur d’eau avait été utilisé dans des zones urbaines touchées par de graves inondations en Suède, ainsi que dans un hôpital en zone de conflit en Ukraine. « Nous avons été ravis de présenter notre station d’eau d’urgence à AidEx […] L’accès à l’eau potable est crucial dans les crises humanitaires, et notre technologie répond à ce défi urgent », déclare Johan Söderström de Bluewater.

Une technologie de filtration avancée

Ce purificateur d’eau de secours est équipé de filtres à sédiments pouvant capturer des particules jusqu’à 5 microns, ainsi que d’un filtre à charbon qui élimine les impuretés, telles que le chlore. Il comprend également une membrane d’osmose inverse Bluewater qui peut éliminer des particules microscopiques aussi petites que 0,0001 micron, surpassant les méthodes de filtration traditionnelles. Ce système est capable d’éliminer les produits chimiques, les métaux toxiques, les bactéries, les virus et autres contaminants dangereux pour la santé. Avec ce dispositif, l’entreprise suédoise promet une purification efficace et durable de l’eau à l’aide d’une technologie de filtration avancée, améliorant considérablement la santé et le bien-être des communautés touchées.

Un dispositif portable et facile à transporter

Selon Bluewater, ce purificateur d’eau est le plus compact et le plus puissant au monde. L’ensemble du système tient dans deux valises portables et robustes qui peuvent être rapidement et facilement mises en service pour assurer un approvisionnement constant en eau dans les situations les plus difficiles. Conçues pour résister aux chocs et aux chutes, celles-ci sont équipées de roues, de poignées extensibles et de grandes poignées rabattables, facilitant grandement leur transport.

Hormis sa robustesse et sa compacité, ce purificateur d'eau de secours garantit jusqu'à 99 % de purification des sources d'eau hautement polluées. Il est à noter que lors de l'événement, la société suédoise a démontré ses capacités et a fourni des échantillons d'eau purifiée dans des bouteilles de 400 ml. Vous trouverez plus de détails ici.