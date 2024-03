Quelle taille de ballon d’eau chaude (cumulus) pour 4 personnes ?

Le chauffage et l’eau chaude représentent 77 % des dépenses d’énergie d’un foyer français et 11 millions de foyers seraient équipés d’un ballon d’eau chaude selon l’ADEME. L’eau chaude sanitaire, elle, représente environ 15 % de nos factures énergétiques, ce qui peut être une somme importante par suite des dernières augmentations de l’électricité. Choisir le « bon chauffe-eau » est donc essentiel pour éviter la surconsommation et les dépenses inutiles. Un foyer de deux personnes n’aura pas les mêmes besoins qu’un foyer de quatre personnes. Et, justement, comment choisir votre chauffe-eau si votre foyer comporte quatre membres ? Décryptage.

Quels sont les besoins en eau chaude sanitaire ?

La réponse à cette question ne peut pas être universelle, puisqu’elle dépend des habitudes de vie de chacun. Néanmoins, on estime que les besoins journaliers sont de 50 litres par personne. Attention, ce volume peut varier en fonction de vos habitudes. Par exemple, si vous avez l’inconscience de prendre un bain tous les jours, vous consommerez au moins 150 litres rien que pour le bain ! En revanche, une douche de 5 minutes consomme environ 40 litres, ce qui est beaucoup plus raisonnable, économiquement et écologiquement parlant ! Prenez également en compte le fait que vous possédiez, ou non, un lave-vaisselle. Une vaisselle réalisée à la main chaque jour, consommera beaucoup plus d’eau chaude, qu’un lave-vaisselle, même s’il tourne quotidiennement.

Comment choisir un chauffe-eau adéquat ?

Nous savons donc que le volume d’eau chaude utilisé par personne est de 50 litres approximativement, soit approximativement 200 litres par jour, pour l’ensemble du foyer. Pour vous assurer la production d’eau chaude sanitaire constante, il est ainsi conseillé d’opter pour un ballon d’eau chaude d’une contenance de 300 litres. Les 100 litres supplémentaires pourront être utilisés pour la vaisselle. Choisir un chauffe-eau surdimensionné peut entraîner des conséquences non négligeables sur votre facture. De plus, si vous étiez équipés d’un chauffe-eau de grande contenance, lorsque vos enfants étaient encore sous votre toit, pensez à le changer pour un plus petit dès qu’ils quittent le nid. Le chauffe-eau, lui, va continuer à chauffer l’eau, que vous n’utiliserez jamais !

Quel type de chauffe-eau choisir ?

Une fois que vous aurez déterminé la contenance de votre ballon d’eau chaude, il faudra encore choisir le type de chauffe-eau adéquat. Vous aurez le choix entre les cumulus (traditionnels), les chauffe-eaux thermodynamiques ou les chauffe-eaux solaires. Bien entendu, le chauffe-eau solaire est celui qui vous permettra les plus grandes économies, mais le coût est élevé, et les conditions d’ensoleillement doivent être maximales. Le plus judicieux, étant peut-être de choisir un chauffe-eau thermodynamique. Il se compose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude, exploitant les calories naturellement présentes dans l’air pour chauffer l’eau.

La particularité réside dans sa capacité à générer plus d'énergie qu'il n'en consomme, assurant ainsi un fonctionnement écologique et économique. Cette solution s'avère particulièrement avantageuse pour les familles nombreuses, permettant des économies substantielles pouvant atteindre jusqu'à 75 % sur la facture d'énergie.