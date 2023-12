Aurinko, des graines torréfiées avec un four solaire

Le Soleil a bien des vertus que nous tentons chaque jour d’exploiter ! Il nous redonne le moral, nous aide à avoir un teint hâlé, nous permet de produire de l’électricité et, accessoirement, de manger en aidant les légumes à pousser. Caroline et Quentin, eux, un couple du sud de la France, ont décidé d’en faire un « outil de travail » grâce à un four solaire. En effet, ils se sont lancés dans l’aventure Aurinko pour commercialiser des graines torréfiées comestibles, grâce au soleil. Découvrez leur histoire.

Comment est née cette idée de torréfier des graines avec le soleil ?

Caroline et Quentin sont deux trentenaires qui résident en Cerdagne, une région naturelle située dans l’est du massif des Pyrénées, partagée entre l’Espagne et la France. Caroline est experte en stratégie digitale et Quentin est rédacteur web en free-lance. Des métiers qui leur permettent de télétravailler et d’envisager un road trip à travers l’Europe. En 2020, le frère de Quentin, Fabien, revient d’une randonnée et lui lance : « tu sais qu’il existe un boulanger qui fait son pain et torréfie des graines avec un four solaire ? Ce serait une bonne idée de faire ça ici ».

Mais l’heure n’est pas à ce projet, mais plutôt au grand départ vers leur road-trip européen. Il n’empêche que ce voyage, et cette idée lancée par Fabien, provoquent un déclic dans l’esprit du couple, qui peut s’investir dans un projet différent en conservant ses activités professionnelles. Quentin, passionné par « tout ce qui se mange » et sensible à l’environnement, embarque Caroline dans une nouvelle aventure : Aurinko. Un jour, Quentin décroche son téléphone : « allô Fabien, on va torréfier des graines avec un four solaire ». Et, l’aventure va commencer !

Aurinko, qu’est-ce que c’est ?

Pour définir leur projet, voici les objectifs de Caroline et Quentin :

Concocter des produits alimentaires de qualité, nutritifs et gourmands.

Mener un projet qui apporte de la valeur à l’écosystème local.

Évoluer dans une démarche éthique, responsable et en accord avec les enjeux environnementaux.

C’est ainsi qu’ils définissent Aurinko sur Mimosaa, la plateforme par laquelle ils ont financé leur projet via une campagne de financement participatif. Dans les détails, l’idée est donc de travailler sur les graines, qui sont d’excellents aliments pour la santé, très riches en nutriments. De plus, ces graines, que l’on connaît peu, s’avèrent gustativement étonnantes, intéressantes et savoureuses. Mais elles sont encore meilleures en étant torréfiées et c’est alors maintenant qu’Aurinko entre en scène.

La torréfaction par le soleil, leur invention !

Pour magnifier leurs graines et leurs fruits à coque, la chaleur est essentielle et, donc, l’énergie également. Pour cela, nul besoin de chercher bien loin, il suffit de lever les yeux. La Cerdagne bénéficie de l’énergie d’un champion, le soleil, qui s’avère être l’allié idéal pour alimenter le four solaire de manière directe. Des miroirs réfléchissent et convergent les rayons solaires vers le four, créant un effet de concentration simple, mais hautement efficace… en seulement 20 min, le four atteint 150 °C ! Leur four solaire a trouvé sa place au sein de la centrale de Thémis Solaire Innovation, grâce au soutien du département des Pyrénées-Orientales. Quant aux graines, et si cela est possible (car elles ne poussent pas toutes en France), elles sont produites localement. Aurinko privilégie aussi le circuit court.

Quelles seront bientôt les graines commercialisées ?

Leur première création sera un mélange de graines de tournesol, de graines de courges et de noix torréfiées, assaisonné avec du vinaigre de cidre, une pincée de sel et le tour est joué. Des graines savoureuses, croquantes et légèrement acidulées. En bref, une version Nature et des déclinaisons aux Herbes de Provence et au Piment de Cayenne. Retrouvez l’aventure de Caroline et Quentin sur aurinko.co et bientôt des graines pour l’apéro à commander ! Que pensez-vous de cette initiative ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.