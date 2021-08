Plus rare et plus recherché, le groupe sanguin de type O fait de vous quelqu’un d’extraordinaire !

Les dons de sang deviennent de plus en plus importants. Et pour cause, ils sont nécessaires dans la guérison de certaines maladies. En France, 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour soigner les malades. Certaines recherches scientifiques démontrent que le groupe sanguin à une certaine influence sur le caractère des individus. Mais parmi les différents groupes sanguins, le groupe O serait exceptionnel, et pas que pour sa personnalité !

En effet, les dons de sang de type O sont les plus recherchés. En raison de l’absence d’antigènes dans ses globules rouges, le donneur de sang de groupe sanguin de type O est un donneur universel. Il peut donc donner son sang a tout le monde !

Qu’est-ce qu’un groupe sanguin ?

Le sang circulant dans nos veines est constitué de plusieurs éléments, dont le plasma, lui même composé de globules blancs, de globules rouges ainsi que de plaquettes sanguines.

Ce qui fera varier le groupe sanguin d’un individu, c’est la présence ou l’absence d’antigènes à la surface des globules rouges. Les antigènes regroupent les protéines et les sucres présents dans le sang. Il existe quatre types d’antigènes : A, B, AB et O donnant donc quatre groupes sanguins différents. Ce qui fait la particularité au groupe O est que, contrairement aux autres groupes, il ne contient aucun antigène.

Dans notre sang, il existe des anticorps réagissant à des antigènes bien définis. C’est pourquoi il est impossible de transfuser une personne avec du sang d’un autre groupe.

En effet, si l’on transfuse une personne du groupe A avec du sang de type B, cela produirait une destruction des globules rouges. Voici donc pourquoi le sang de type O est tellement recherché…

Les caractéristiques du groupe sanguin de type O

Plusieurs études ont démontré que les personnes possédant le groupe sanguin de type O seraient moins vulnérables à certaines maladies. Parmi ces maladies, nous retrouvons notamment les crises cardiaques et le diabète. Cela est dû à l’absence du gène Adams-7, responsable des pathologies cardiaques.

Une autre étude menée sur plus de 82 000 femmes pendant 18 ans démontre que le groupe sanguin et le risque de diabète seraient liés. De plus, les femmes ayant le groupe sanguin de type O ont une espérance de vie plus longue que les femmes des autres groupes. En effet, le faible taux hormones thyroïdiennes et d’iode réduit le risque d’ulcère ou de troubles de la glande thyroïde.

En plus de réduire les risques de certaines maladies, le groupe sanguin de type O convient à tous les autres groupes sanguins. Que ce soit A, B ou AB, ils pourront tous recevoir du sang provenant d’un donneur de type O. Et parmi eux, le plus recherché est celui du groupe sanguin O négatif qui est connu comme étant donneur universel.

Seul point négatif pour ce groupe sanguin: il ne peut recevoir que du sang du même groupe que lui. Alors si vous possédez le groupe sanguin de type O, n’hésitez pas à donner votre sang ! Cela vous permettra sûrement de sauver des vies !