Intellimix, l’invention d’un robinet « sans contact » qui réduit vos factures d’eau de 85 %

Lors de la crise sanitaire que nous avons connue en 2020, les recommandations d’hygiène pleuvaient dans les médias. Souvenez-vous de la tonitruante « Alerte Coronavirus » qui vous réveillait en pleine nuit si par malheur vous vous endormiez devant la télé ! Parmi les recommandations, l’importance du lavage des mains était sans cesse rappelée. Quatre ans plus tard, le lavage des mains à l’eau et au savon est l’une des premières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et ce, même sans crise sanitaire, évidemment. En théorie, nous devrions nous laver les mains plusieurs fois par jour, ne serait-ce qu’avant et après un passage aux toilettes ! Et si l’eau ET le savon se trouvaient dans un seul et même accessoire : un robinet intelligent ? C’est exactement ce que propose la marque Ideal Standard avec le robinet mitigeur eau + savon Intellimix, vendu au prix de 504,23 €*. Ne traînez pas, il est parmi les meilleures ventes, et les stocks s’écoulent à vitesse grand V ! Découverte.

On ne touche plus au robinet

Avant de vous parler de son fonctionnement et de ses atouts, voici quelques-unes de ses caractéristiques techniques essentielles à connaître. Tout d’abord, il est « sans contact », garantissant l’hygiène puisque l’on ne touche plus le robinet après quelqu’un d’autre. Parfois, dans les toilettes publiques, il faut vraiment avoir besoin de se laver les mains pour y toucher ! Ce robinet, conçu pour une installation murale, est fabriqué en laiton avec une finition brossée argentée et apportera, en plus, une touche design à votre espace sanitaire. Certes, il est particulièrement recommandé pour les espaces collectifs, mais rien ne vous empêche de l’installer dans votre propre salle de bain. De plus, il est équipé d’un système d’économie d’eau qui limite le gaspillage en ne délivrant l’eau qu’en cas de besoin. Si vous passez commande, sachez qu’il est fourni avec tous les accessoires nécessaires : flexibles, fixations, un chargeur secteur, et même du savon.

Une solution qui garantit une hygiène parfaite

Le robinet Intellimix est équipé d’un capteur infrarouge qui permet de distribuer automatiquement de l’eau et du savon, en proportion raisonnable. De plus, il se dote d’un écran intuitif qui guide l’utilisateur à chaque étape du lavage, ce qui peut également être une approche pédagogique pour les plus jeunes. En termes de fonctionnement, il s’équipe d’un système appelé Ideal Blue, un circuit d’eau séparé qui évite le contact entre l’eau et le corps en laiton du robinet. De plus, il s’équipe aussi d’une chasse d’hygiène périodique qui rince les tuyaux après utilisation pour éviter la stagnation de l’eau et la prolifération de bactéries.

Une solution économique qui réduit la consommation d’eau

Intellimix ne se contente pas de garantir une hygiène parfaite, il permet par ailleurs des économies en eau, en savon et en énergie. En intégrant de l’air au savon, il réduit sa consommation jusqu’à 85 %, tout en créant une mousse légère et agréable. Effectivement, on a tendance à abuser du savon, notamment lorsque celui-ci est sous forme liquide. Son réservoir est facilement accessible et rechargeable sans outil, et son application Bluetooth permet de régler à distance le volume de savon ou de programmer le débit d’eau via un minuteur.

Avec un débit limité à 2 litres par minute, Intellimix utilise 85 % moins d’eau qu’un robinet standard. Je vous rappelle son prix : 504,23 €*, un prix élevé certes, mais c’est pour la bonne cause ! Pour en savoir plus sur le robinet Intellimix, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise : idealstandard.fr. Et vous ? Le trouvez-vous intelligent et utile ce robinet mitigeur eau et savon ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

