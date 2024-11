Après mon article sur le bien-fondé d’utiliser des bûches compressées dans lequel je vous parlais de ses avantages, je me dois aussi de vous informer de ses inconvénients. C’est une question de principe, car je suis avant tout une consommatrice comme vous, qui apprécie d’avoir les tenants et les aboutissants d’un produit avant de l’acheter. Je ne reviendrai pas sur ses avantages, évidemment, et notamment sur le côté économique de ce bois de chauffage, mais sur les quelques inconvénients que vous devez connaître avant de passer aux bûches compressées. Alors, quels sont-ils ? Pourraient-ils influencer votre choix ? Je vous explique tout immédiatement.

Inconvénient n° 1 : un allumage plus difficile

Avec quelques allume-feux, il est très simple de « faire partir » un feu de cheminée. L’allumage est un peu plus compliqué avec des bûches de bois compressé qui nécessitent quelques morceaux de petit bois comme des cagettes cassées en plus des allume-feux, pour démarrer.

Inconvénient n° 2 : une combustion plus rapide

Les bûches de bois compressées sont normalement parfaitement sèches et se consument plus rapidement qu’une bûche de bois traditionnelle. Le réglage du poêle est alors primordial, et vous devez absolument réduire le tirage dès que le feu est bien lancé. Le risque étant de constater que votre stock s’épuise à vue d’œil et de consommer davantage de bûches compressées que de bûches classiques. Vous pouvez retrouver des données sur les performances de buches compréssées dans cette étude par exemple.

Inconvénient n° 3 : elles sont plus chères à l’achat

Ces bûches, même si elles sont fabriquées à partir de résidus de scierie, nécessitent une transformation et l’utilisation de main-d’œuvre, de machines et par conséquent d’énergie. La conséquence directe étant qu’elles sont vendues plus cher que les rondins de bois, c’est logique. Dans un foyer qui utilise quatre à six mètres cubes de bois par saison, la bûche de bois compressé ne serait pas rentable. Elle est à réserver aux poêles à bois d’appoint, allumés quelques fois, mais qui ne sont pas des chauffages principaux.

Inconvénient n° 4 : une chaleur intense, mais moins durable

La densité élevée des bûches compressées permet une combustion intense et rapide, néanmoins leur chaleur peut se dissiper plus vite. Pour ceux qui recherchent une chaleur durable, les bûches traditionnelles peuvent être plus adaptées. En effet, ces bûches, souvent emballées, sont parfaitement sèches, voire dénuées d’humidité, elles vont, par conséquent, brûler beaucoup plus vite, produire une chaleur plus intense, néanmoins moins durable.

Inconvénient n° 5 : le stockage doit particulièrement être soigné

Les bûches compressées nécessitent un stockage au sec, car elles sont sensibles à l’humidité. Il est, par exemple, quasiment impossible de les stocker à l’extérieur, car la moindre humidité les rendrait inutilisables. De plus, elles peuvent aussi se casser facilement lors de la manipulation, ce qui peut causer des pertes de combustible, qu’il vaut mieux éviter au regard de leur prix de vente.

Retour sur les avantages de ces bûches de bois compressé

Nous l'avons vu, les bûches de bois compressé possèdent quelques inconvénients que vous devez connaître. Mais, elles conservent aussi quelques avantages, comme celui d'être plus écologique, car elles sont réellement prêtes à brûler, déjà parfaitement sèches et évitent les émissions de fumées liées à l'humidité potentielle d'un bois trop humide. De plus, elles sont aussi plus économiques si celles-ci sont utilisées à bon escient et avec un réglage de poêle parfaitement optimisé.