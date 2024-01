Est-ce toujours rentable de fabriquer ses propres pellets et granulés de bois en 2024 ?

Alors qu’il existe seulement depuis quelques années, le chauffage aux pellets de bois prend de plus en plus d’ampleur. « Le chauffage au granulé de bois ne cesse de croître et touche déjà 1 million de foyers en France », selon Propellet. Mais, on l’a vu l’an dernier, le prix des pellets de bois peut largement influencer le budget consacré au chauffage. Alors qu’en 2017, la tonne se négociait moins de 300 €, elle a atteint près de 800 € en 2022. Cette énergie propre et économique peut aussi devenir très onéreuse. Il est possible de fabriquer soi-même, ses pellets de bois. Mais, est-ce vraiment rentable ? Et, quel investissement de départ faut-il prévoir ? On fait le tour de la question avec vous.

Comment sont fabriqués les pellets commercialisés ?

Même si le poêle à pellets n’a pas que des avantages, le granulé de bois, reste actuellement le combustible le plus respectueux du marché. Relativement facile à produire, il possède la qualité d’être conçu à partir de déchets de bois, ou de forêts gérées durablement. Souvent, les pellets de bois, qu’ils soient de feuillus ou de résineux, proviennent des déchets de scieries, d’élagage, ou de copeaux de bois. Une fois produits, les pellets restent relativement commodes à stocker, et s’ils sont parfaitement conservés, ne possèdent pas de date limite d’utilisation. On peut alors s’interroger sur la rentabilité de les fabriquer soi-même, car oui, cela est tout à fait possible !

Quel matériel pour fabriquer ses propres pellets de bois ?

Avant de vous expliquer quel matériel est nécessaire, il faut savoir que cette fabrication se réserve à ceux qui ont un peu de temps devant eux. De plus, et par simple logique, la fabrication de pellets est plutôt destinée aux habitants des milieux ruraux, que des villes ! Il faut aussi avoir de la place pour stocker les matières premières, les machines, puis les pellets fabriqués. Enfin, il faudra, pour que la fabrication soit rentable, avoir accès au ramassage de branchages, de bois mort, ou acheter vos copeaux de bois auprès d’une scierie ou d’un élagueur. Quant à l’investissement de départ, voici ce qu’il faut retenir :

Achat d’une machine à pellets : de 1 300 € à plus de 3 000 € en fonction de sa puissance et de sa capacité.

Achat d’un broyeur pour les branchages : de 150 € à plus de 700 € pour obtenir une machine capable de réduire les résidus en copeaux.

Achat de résidus de bois, si tel est le cas, le prix d’une tonne de copeaux de bois varie de 50 à 250 €.

Il faudra peut-être ajouter du liant végétal, sauf si vos copeaux proviennent de résineux ou de palettes de bois, ce qui ajoutera quelques euros à votre facture.

Est-ce réellement rentable de fabriquer vos pellets de bois ?

Si vous disposez de la matière première et investissez environ 4 000 € dans le matériel, alors vous rentabiliserez votre achat au bout d’une dizaine d’années, si vous payez la tonne de copeaux 50 €. Bien entendu, si la matière première est gratuite, l’investissement sera plus vite rentabilisé. Et, si vous êtes un gros consommateur avec trois tonnes de pellets par an, alors vous produirez des pellets totalement gratuits au bout de trois ans seulement. Le prix de la tonne constaté en janvier 2024 étant de 449 € en vrac.

Cependant, pour obtenir cette rentabilité, il faudra passer du temps à la fabrication, les laisser sécher au maximum pour que leur taux d’humidité soit inférieur à 10 %. Un travail de longue haleine, qui demande patience et détermination, mais qui, en finalité, peut vous permettre de réelles économies. Fabriquez-vous déjà vos propres pellets ? Si oui, au bout de combien de temps pensez-vous bénéficier de pellets entièrement gratuits ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .