Comment trouver du bois de chauffage gratuitement ?

Le 17 janvier dernier, les habitants de la Teste-de-Buch en Gironde s’étaient donné rendez-vous en forêt communale. La municipalité a offert la possibilité à chacun de ses habitants de récupérer un stère de bois issu de ses forêts, comme le relate Sud-Ouest. Une initiative rare, que les habitants apprécient particulièrement. Un stère de bois ne représente qu’une infime partie des besoins d’un foyer, mais c’est toujours ça de gagné ! D’ailleurs, si vous n’avez aucune idée de la quantité de bois qu’il vous faut, vous pouvez l’estimer sur ONF Énergie Bois. En attendant, tout le monde ne vit à pas à la Teste-de-Buch, et le bois gratuit ne court pas les rues ! Il existe cependant quelques astuces pour obtenir du bois gratuitement, et nous allons immédiatement vous en parler !

Le droit d’affouage

L’affouage, une coutume ancienne remontant au Moyen Âge, consistait en l’octroi par le seigneur local du droit aux habitants de prélever du bois de chauffage dans les forêts. Chaque foyer bénéficiait de ce droit, d’où le terme « affouer », dérivé de l’ancien français signifiant « allumer », explique le site de l’ONF. Les seigneurs ont disparu, mais les maires ont pris cette « fonction » de responsable de la commune. Dans certaines d’entre elles, notamment les communes disposant de grandes parties boisées, ce droit d’affouage existe encore, comme nous venons de le voir pour La Teste-de-Buch. Dans les faits, la commune autorise le prélèvement d’une certaine quantité de bois, à un moment donné. Attention, l’affouage ne permet pas d’obtenir du bois gratuitement, mais à un prix dérisoire, 5 € le stère, au lieu de 80 € par exemple.

Les propriétaires forestiers

Si vous habitez un village, renseignez-vous auprès des « anciens », ils sont nombreux à posséder une parcelle de bois. Il y a quelques années, les forêts était un investissement rentable, et certains faisaient commerce de leurs bois. Avec les années, le travail du bois se fait de plus en plus difficile, mais ils conservent leurs forêts. Renseignez-vous auprès de vos voisins, peut-être que l’un d’eux vous autorisera à prélever quelques stères de bois dans sa forêt. De plus, vous l’aiderez à l’entretenir en la débarrassant du bois mort, par exemple. Attention, si le propriétaire est d’accord, il faudra, malgré tout, établir un contrat de vente signé des deux parties qui indique le prix, ou la gratuité du bois prélevé, ainsi que la quantité estimée.

Si vous pénétrez dans la forêt pour ramasser du bois, même mort, vous vous exposez à des sanctions. La forêt appartient à un propriétaire privé, ou à une région, une commune, voire à l’État pour certaines forêts domaniales. Il est donc strictement interdit d’y ramasser du bois mort, sauf exception comme lors de la tempête de 1999. Vous pouvez de ce fait ramasser du bois mort uniquement le long des routes ! Si vous envisagez d’entrer dans la forêt pour effectuer un ramassage, il faudra avoir l’autorisation du propriétaire du bois, ou de votre municipalité le cas échéant. Sans autorisation, vous vous exposez à une amende de 5ᵉ classe, soit 1 500 €. Votre stère de bois risque de vous revenir très cher !

L’échange de bons procédés

Si vous résidez en milieu rural, une excellente manière de vous impliquer localement est de vous faire connaître auprès des agriculteurs établis dans votre proximité. Ces professionnels sont souvent débordés par leurs activités et gèrent généralement des terres s’étendant sur plusieurs hectares. En fonction de l’étendue de leurs prés et pâturages, ils pourraient apprécier un coup de main pour l’entretien des talus délimitant leurs différentes parcelles. Ces talus peuvent abriter divers arbres tels que des haies de charmilles, des charmes, des chênes, des peupliers et une variété d’autres feuillus. C’est une opportunité idéale pour apporter votre aide tout en bénéficiant de bois dont ils n’ont pas l’utilité.

Les sites internet à connaître

Deux sites à connaître absolument pour récupérer du bois gratuitement, avec de nombreuses offres de dons, notamment concernant les palettes de bois :

Montasdebois: sur ce site, vous trouverez de nombreuses annonces de dons de bois, classées par départements. Le site est gratuit, et les annonces déposées par des artisans, des particuliers ou des entreprises qui souhaitent se débarrasser de bois encombrant. Un moyen pour eux de ne pas être taxé sur leurs déchets, et pour vous d’obtenir du bois gratuitement.

Yoojo (ex Youpijob) : rendez-vous dans la rubrique « couper un arbre » pour avoir accès à des annonces de particuliers qui cherchent une personne pour couper un de leurs arbres. En contrepartie de ce service, le « coupeur » pourra débiter et conserver le bois. Attention, on ne s’improvise pas bucheron, estimez les risques avant de vous lancer, même si le site propose d’assurer ceux qui rendent ces services !

Le saviez-vous ?

En matière de ramassage du bois, il y a quelques règles à connaître et à respecter :

Le ramassage du bois en forêt sans autorisation est formellement interdit ! De plus, le droit d’affouage peut se pratiquer uniquement dans les forêts communales. En effet, il est interdit dans les forêts domaniales, propriétés de l’État Français. Le stère, qui est l’unité de mesure standard pour le bois de chauffage, correspond à un volume d’environ 1 mètre de large sur 1 mètre de long et 1 mètre de haut. Cependant, il est important de noter que le volume réel de bois dans un stère n’est pas équivalent à un mètre cube plein en raison des espaces vides entre les bûches. En d’autres termes, un stère représente généralement deux tiers d’un mètre cube de bois. Pour simplifier, on peut dire qu’un mètre cube est approximativement équivalent à un stère et demi (ou un stère équivaut à environ 0,7 mètre cube). Si votre commune pratique le droit d’affouage ou que vous avez un voici qui accepte que vous préleviez du bois dans ses forêts, les meilleurs bois de chauffage sont le chêne, le hêtre ou le frêne. Les résineux sont également très appréciés, mais brulent plus vite et encrassent un peu plus la cheminée, par la résine qu’ils contiennent.



Connaissiez-vous ces astuces pour obtenir du bois de chauffage moins cher, ou totalement gratuit ? En connaissez-vous d’autres ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .