Quelle est la marque de granulés de bois la moins chère en mars 2024 ?

Nous voilà en mars, le mois du printemps, des champs fleuris et des oiseaux qui chantent… De quoi oublier que votre stock de pellets a été utilisé pendant l’hiver, et qu’il est à sec. Et, pourtant, les prix étant stabilisés depuis quelques mois, autour de 7 € le sac de 15 kilos, il est assez peu probable qu’il baisse considérablement. En revanche, il est fort probable que les prix puissent augmenter dès la fin de l’été, à l’heure où les consommateurs se précipiteront pour remplir leur silo, ou commander leurs palettes de pellets de bois. À la suite de la grave crise subie en fin d’année 2022, alors que la tonne de pellets de bois, dépassait les 1 000 €, il serait bon de vous assurer un prix raisonnable. La guerre en Ukraine s’enlise, et l’Europe se trouve géopolitiquement instable, des facteurs qui peuvent influencer les prix des pellets de bois. Les prix des pellets, en mars, sont les mêmes qu’en février, mais rien ne dit qu’ils resteront ainsi.

Pourquoi faut-il acheter vos pellets de bois rapidement ?

Certes, le printemps fera son grand retour le 20 mars, et vous avez plutôt l’esprit à vos futures vacances, qu’à votre stock de pellets pour l’hiver prochain. Or, passer commande à « contre-courant », est souvent synonyme d’économies de temps et d’argent. En effet, le pic de commandes se situe généralement au mois de septembre, quand tout le monde est rentré de vacances, et se dit qu’il faut y penser. Mais, concrètement, en commandant en mars, ou avril pour l’hiver prochain, vous êtes assurés d’obtenir des prix raisonnables, des délais de livraison plus courts, et un choix plus large quant à la marque des pellets. Les prix, en mars, n’ont pas bougé d’un centime par rapport au mois de février, mais rien ne dit qu’ils resteront en l’état.

Prix des granulés de bois (en mars 2024 *)

Enseigne Nom de la référence Essence Tarif Prix au kilo Format Bricorama Woodstock (Non renseigné) 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kilos Bricorama Woodpecker 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Bricorama Woodstock (Non renseigné) 5,50 € 0,55 € Sac de 10 kg Brico dépôt Pellex 100 % résineux 6,90 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Armor 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Districoncept 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ecobio 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Ducret 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Powerstixx 100 % résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Castorama Pellex Mélange feuillu et résineux 6,90 € 0,46 € Sac de 15 kg Amazon Wood Pellets Bois résineux et bois dur 1 299 € 0,61 € Palette (140 sacs) Sac de 15 kg Amazon Granulita Bois de conifères ** ** Indisponible Amazon Suinga Non renseigné 40,89 € 2,73 € Sac de 15 kg Butagaz Palette 100 % résineux 437,00 € 0,44 € Palette (66 sacs) Bricomarché Woodstock Non renseigné 5,99 € 0,40 € Sac de 15 kg

* Les prix indiqués ont été relevés le 2 mars 2024. Les tarifs sont susceptibles de varier dans les prochains jours et peuvent être différents d’une région à une autre. Attention, tous les magasins physiques ne disposent pas des mêmes offres, renseignez-vous avant de vous déplacer.

La meilleure offre du moment chez Castorama*

Castorama a choisi la neutralité en proposant tous les sacs de 15 kilos de pellets, toutes marques confondues, au prix unique de 6,90 €. Ce mois-ci, nous avons choisi de nous arrêter sur les pellets de bois de la marque Armor, fabriqués en Bretagne évidemment. Ces pellets sont disponibles en sacs pratiques de 15 kg. Un produit de qualité, prêt à répondre à vos besoins en chauffage, est disponible dans plusieurs magasins, dont Barentin, Le Havre, Brest, Caen-Fleury, Cap Malo, Herouville, Nantes Beaujoire, Nantes Orvault, Quimper, Rennes St Jac, St Nazaire, Vannes et Cormeilles. Les pellets Armor présentent un taux de cendre inférieur à 10 %, un pouvoir calorifique supérieur à 5,0 kWh/kg et disposent de la norme DIN Plus, issus de forêts gérées durablement. Quant au taux d’humidité, il est, lui aussi, inférieur à 10 % puisque mesuré à 4,6 %. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Castorama.

La meilleure offre du moment chez Bricorama*

Chez Bricorama, retrouvez les pellets de la marque Woodstock conditionnés en sacs de 10 kilos, au prix de 5,50 €. Bien que le coût au kilo soit similaire, cette option facilite le transport des sacs, une considération particulièrement utile pour les personnes âgées ou en situation de handicap, prêtes à payer un léger supplément pour des sacs plus légers. Le sac Woodstock est également disponible en format 15 kilos pour 6,90 €. Ces granulés de bois de qualité premium affichent un rendement calorifique remarquable, compris de 4,8 à 5,3 kWh/kg, et sont spécialement conçus pour les poêles à pellets. Leur taux de durabilité exceptionnel atteint environ 97,5 %. Chaque granulé mesure 20 mm de long pour un diamètre de 6 mm, avec un taux d’humidité inférieur à 8 %, garantissant une combustion de haute qualité. Ces granulés premium sont certifiés conformes à la norme DIN Plus, assurant ainsi une qualité supérieure. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricorama.

La meilleure offre du moment chez Brico Dépôt*

L’enseigne Brico Dépôt fonctionne par des arrivages réguliers, et l’offre change fréquemment. Néanmoins, nous retrouvons les pellets de marque Pellex ce mois-ci de nouveau. Ces granulés de bois, certifiés DINplus, sont conditionnés en sacs de 15 kg et sont spécialement conçus pour les appareils de chauffage fonctionnant avec des granulés de bois. Ils sont issus de forêts locales gérées de manière durable, composés à 100 % de bois naturel, et produisent très peu de cendres. Brico Dépôt souligne que les marques peuvent varier en fonction de la localisation spécifique de votre magasin. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Brico Dépôt.

La meilleure offre du moment chez Bricomarché*

Chez Bricomarché, les pellets pour barbecue remplacent les pellets de chauffage ce mois-ci. Néanmoins, l’offre sur les pellets Woodstock est toujours disponible au prix de 5,99 € le sac de 15 kilos. Ces granulés de bois de qualité premium sont idéaux pour le chauffage au bois, offrant un excellent rendement calorifique compris de 4,8 à 5,3 kWh/kg. Grâce à leur faible taux d’humidité, ils produisent très peu de fumée, éliminant ainsi la nécessité de couper du bois et de nettoyer les dégâts. Chaque granulé mesure 20 mm de long pour un diamètre de 6 mm, avec un taux d’humidité inférieur à 8 %, assurant de cette façon une combustion de haute qualité. La qualité premium de ces granulés est certifiée conforme à la norme DIN Plus, garantissant un choix respectueux de l’environnement et une performance optimale pour le chauffage au bois. Retrouvez tous les pellets de bois disponibles chez Bricomarché. L’entreprise conseille aux clients de vérifier l’approvisionnement en granulés de bois avant de se rendre sur place, car des problèmes d’approvisionnement peuvent parfois survenir.

Avez-vous déjà votre stock de pellets pour l’hiver prochain ? Pensez-vous que ce soit le bon moment pour acheter vos pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix et les stocks dépendent de plusieurs facteurs : régions de vente, magasin, disponibilité. Les prix sont donc susceptibles d’être modifiés, et les stocks peuvent être indisponibles, ou réapprovisionnés en cours de mois.