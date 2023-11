Freee Recycle Limited recycle les pneus usagés nigérians en pavés et objets utiles aux locaux

Le Nigéria est un petit pays d’Afrique de l’Ouest qui tire la plupart de ses revenus des exportations pétrolières. Toutefois, comme de nombreux pays d’Afrique, c’est aussi une immense décharge à ciel ouvert, avec un déchet particulièrement encombrant et polluant : le pneu. Une jeune entrepreneuse, Ifedolapo Runsewe, a décidé de relever un défi monumental : réutiliser ces pneus pour en faire des matériaux ou des objets utiles aux locaux. Elle a ainsi fondé son entreprise Freee Recycle Limited et recycle les pneus en pavés, carrelages, sols et autres objets. Une manière de faire un geste pour l’environnement, mais également pour les habitants avec des matières moins chères puisque fabriquées localement. Découverte.

Quelle a été la motivation de la jeune femme ?

Sa principale motivation fut, sans doute, les dix millions de pneus qui s’entassent, à ciel ouvert, dans les décharges nigérianes ! Des pneus qui polluent l’atmosphère et les sols, évidemment, mais qui représentent par ailleurs un danger sanitaire pour les personnes. « Créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui autrement se trouverait quelque part comme déchet faisait partie de la motivation », explique Ifedolapo Runsewe, dans une interview accordée à Reuters. Son usine, située dans la ville d’Ibadan au sud-ouest du pays, fabrique donc des objets à partir de ces montagnes de déchets.

Comment obtient-elle sa matière première ?

Au Nigéria, le traitement de déchets n’est pas réglementé comme il pourrait l’être en France. Ainsi, dans les villages et les villes, on observe fréquemment des amoncellements de déchets, souvent incinérés la nuit, faute d’une méthode d’élimination plus sécurisée. Les pneus, quant à eux, sont fréquemment jetés et laissés à l’abandon au bord des routes, par exemple. Freee Recycle Limited s’appuie sur des équipes d’éboueurs chargés de collecter les vieux pneus dans les décharges, rémunérés de 70 à 100 nairas (0,17 à 0,24 $) par pneu.

Certains pneus proviennent également, directement, de mécaniciens tels qu’Akeem Rasaq, qui se réjouit d’avoir découvert une opportunité de gagner de l’argent grâce aux vieux pneus. Une preuve de la nécessité de ce genre d’entreprise : Freetown a commencé ses activités en 2020 avec seulement quatre employés. La croissance a été si rapide que l’effectif est passé à 128 et plus de 100 000 pneus ont été recyclés.

Que fabrique l’entreprise avec les pneus usagés ?

Au lieu de contribuer à la pollution de l’atmosphère en brûlant des pneus, émettant du carbone, Freee Recycle Limited les gère et les transforme en revêtements de sol respectueux de l’environnement. Ils deviennent notamment des pavés et des carreaux de sol destinés à des utilisations variées telles que des habitations, des bureaux, des aires de jeux pour enfants et bien d’autres encore.

L’industrie des revêtements de sol en caoutchouc recyclé est encore discrète dans le pays, mais elle gagne progressivement en popularité, avec l’adoption croissante de dalles en caoutchouc. Cette nouvelle matière est utilisée en guise de revêtements de verrouillage, de rouleaux de caoutchouc et de gazon artificiel dans des lieux tels que les bureaux techniques, les maisons, les parcs de loisirs, les aires de jeux pour enfants et les bâtiments publics. De plus, l’entreprise ne risque pas la pénurie de matière première.

En effet, les ventes de voiture explosent au Nigéria et pour Theophlius Okoyomon, directeur opérationnel de cette start-up, c’est une « double » bonne nouvelle. Les gens achètent des voitures pour habiter des maisons plus éloignées des villes. Ils ont donc besoin de nouvelles matières de construction, mais consomment aussi des pneus que la start-up récupère. Plus d’informations : Freee Recycle Limited (LinkedIn). Un cercle vertueux qui permettra peut-être de diminuer la quantité de pneus brûlés au Nigéria ? Que pensez-vous de cette idée vertueuse ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .