L’invention (qui va tout changer) d’un pneu pour les vélos électriques, fabriqué à partir de pneus usagés

En France comme ailleurs dans le monde, les véhicules électriques sont présentés comme des véhicules propres. Assurément, les vélos ou voitures électriques n’émettent aucun gaz polluant, mais le côté 100 % écologique est de plus en plus controversé. Prenons l’exemple des vélos électriques, qui se présentent comme des alliés de l’écologie et des mobilités douces. En effet, ils ne produisent pas de carbone tout en procurant la possibilité de se déplacer plus vite et proprement. Néanmoins, pour les fabriquer, il faut des composants, des pneus et des batteries que l’on ignore toujours comment recycler. Pour apporter une solution au problème des pneus de vélos, Schwalbe, fabricant allemand, travaille avec Pyrum Innovations, spécialiste du recyclage des pneus usagés. Ensemble, ils développent une nouvelle méthode de recyclage des pneus de vélo usagés. Découverte.

Le vélo électrique, pas si vertueux que l’on veut bien nous le dire

Force est de constater que sous ses airs écologiques, le vélo électrique ne l’est finalement pas tant que cela. Évidemment, il ne produit pas de gaz à effet de serre, mais c’était déjà le cas d’un vélo classique, non ? En revanche, la fabrication de vélos électriques provoque l’utilisation de composants à l’instar des batteries et des pneus qui, pour le moment, ne sont que très peu recyclés. À l’heure actuelle, par exemple, les pneus des vélos usagés sont « tout simplement » incinérés, provoquant incontestablement des gaz toxiques puisqu’ils sont conçus en caoutchouc. Schwalbe, fabricant allemand de pneus de vélo, a décidé de s’attaquer à ce problème en développant des pneus pour vélos électriques, fabriqués à partir de pneus de vélos classiques usagés.

Le pneu recyclé bientôt disponible

Pour parvenir à fabriquer ces pneus écologiques, Schwalbe s’est associé à la société allemande Pyrum Innovations AG pour le recyclage et la préparation des pneus usagés. Les matières premières sont ensuite remises à Schwalbe pour être intégrées à sa technologie de fabrication de pneus de vélo de classe mondiale. Concrètement, les pneus usagés seront recyclés pour créer une nouvelle matière : le noir de carbone recyclé (rCB). Cette dernière pourra ensuite être réutilisée pour fabriquer de nouveaux pneus. Le fabricant allemand annonce que la production de ces pneus rCB a déjà débuté et qu’ils devraient être bientôt disponibles. Ils seront alors les premiers pneus de vélos classiques ou électriques fabriqués à partir de noir de carbone recyclé.

Comment fonctionne cette technique ?

Les pneus de vélos usagés sont collectés chez les revendeurs spécialisés participant à cette opération. Ils sont ensuite apportés chez Pyrum Innovations pour subir leur transformation. Cette dernière consiste en un broyage des pneus usagés en granulat de caoutchouc, acier, et tissu. Les matériaux broyés sont ensuite triés et les granulés de caoutchouc sont transformés grâce à la thermolyse de Pyrum. « Notre méthode de thermolyse brevetée permet d’atteindre un taux de recyclage allant jusqu’à 98 % avec des émissions minimales de CO₂. » déclare Pascal Klein, CEO de Pyrum, sur le site de l’un de ses partenaires SPIE. Une fois transformés, les granulats de caoutchouc sont transformés en coke de pyrolyse ou noir de carbone (rCB), en huile de pyrolyse ou en gaz de procédé. Enfin, de nouveaux pneus sont fabriqués à partir de ces matières. Cela s’appelle un processus de recyclage holistique qui a d’ailleurs été récompensé par le prix Eurobike Innovators. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site schwalbe.com.