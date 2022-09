Brésil : il fabrique des paniers pour animaux avec des pneus usagés et c’est magnifique !

Selon un rapport du Global Industry Analysts, 1.75 milliards de pneus usagés sont produits chaque année dans le monde. Ce sont donc environ 3300 pneus qui arrivent en fin de vie chaque minute. Des chiffres impressionnants et une matière qui se recycle difficilement. En effet, il n’existe que trois manières de recycler les pneus, et cela n’est même pas le cas dans tous les pays du monde ! On recycle les pneus par valorisation thermique, en les brûlant pour récupérer l’énergie. Ils peuvent aussi être rechapés donc réparés pour les engins de chantier ou l’aviation. Ou alors, ils sont déchiquetés et sont ensuite utilisés dans un mélange qui sert de revêtement pour les sols des aires de jeux d’enfant par exemple. Mais dans certains pays, les pneus usés sont entassés dans des décharges à ciel ouvert. C’est le cas au Brésil, mais un jeune homme a décidé de les recycler à sa manière ! Avec de vieux pneus, il fabrique des paniers pour animaux et en a même fait son activité professionnelle. Présentation !

Comment lui est venue cette idée ?

Amarido Silva est un jeune brésilien qui se passionne pour les animaux et pour leur bien-être. Il habite la ville de Campina Grande, au Nord-Est du Brésil et il peut, chaque jour, constater l’amoncellement de déchets divers sur les routes qui entourent sa ville natale. Il se dit alors que les pneus jetés çà et là pourraient devenir une matière première gratuite, et leur donner une seconde vie pour les animaux. Le pneu est un cylindre parfait qu’il pourrait utiliser pour créer des paniers pour les chiens et les chats. Les décharges brésiliennes vont alors devenir son nouveau terrain de chasse !

Des paniers pour animaux, quelle idée ?

Pour Amarido Silva, le pneu est un matériau totalement adéquat pour fabriquer des paniers pour animaux. Et il peut même fabriquer des paniers pour les gros chiens, avec des pneus de camion ou de tracteur. Il ramasse donc des pneus dans les décharges puis les repeint de couleurs vives. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, et il peut même les personnaliser si le propriétaire le souhaite. Il repeint donc les pneus, puis se lance dans la confection de coussins qu’il glisse à l’intérieur du pneu en ayant pris soin de découper les flancs avant. Au début de son aventure, il fabrique ses paniers pour ses amis, ses proches. Puis pour son village, et publie ses photos sur les réseaux sociaux ! La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et il croule sous les demandes !

Une activité professionnelle inattendue !

Devant l’enthousiasme provoqué sur les réseaux sociaux, le jeune Brésilien se dit qu’il a peut-être trouver sa voie… Œuvrer pour la planète en dépolluant la nature, et pour les animaux en leur offrant des paniers confortables et financièrement accessibles pour les propriétaires. Amarildo monte alors son entreprise et se met à créer d’autres accessoires pour les animaux. Sur sa page Facebook et son compte Instagram, il fait la promotion de ses produits et fabrique désormais toutes sortes de paniers avec ou sans pneu d’ailleurs. Les produits de la boutique Cãominhas ne semblent pas disponibles en France, mais cela pourrait peut-être donner des idées à certains créateurs français ? En voilà une belle manière de donner une seconde vie aux pneus usagés non ?