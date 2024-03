Isolation : l’invention d’un « mur sandwich » innovant, plus léger et moins polluant

Le spécialiste finlandais des murs en bois Metsä Wood et le fabricant suédois d’éléments en béton, Heidelberg Materials Precast Contiga, se sont associés pour développer un système de mur innovant. Alliant le béton et le Kerto LVL, un bois de placage stratifié fabriqué par Metsä Wood, ce mur vise à réduire l’empreinte carbone des bâtiments, il est adapté aux constructions résidentielles, commerciales et industrielles. Il a été conçu pour remplacer les éléments sandwich en béton utilisés dans les bardages conventionnels, car ce matériau composite est un fort émetteur de gaz à effet de serre. Cela est principalement dû au processus de fabrication du ciment et à l’extraction des agrégats nécessaires dans le milieu naturel.

Plus léger, moins polluant

Avec leur produit révolutionnaire, Metsä Wood et Heidelberg Materials Precast Contiga ambitionnent de participer aux efforts de décarbonisation du secteur de la construction en proposant une alternative aux murs sandwichs en béton traditionnels. En plus d’être 60 % plus légère que les structures conventionnelles, la nouvelle solution a un impact climatique de 50 % plus faible. En dépit de sa nature, le bois utilisé dans le système hybride possède une résistance à la compression comparable à celle du béton C30, soit d’environ 26 MPa. C’est d’ailleurs pour cette raison que la structure en sandwich peut être intégrée aux bâtiments allant jusqu’à cinq étages.

Un impact positif sur l’efficacité énergétique

La combinaison du bois, du béton et d’un panneau isolant intermédiaire fait de ce mur hybride un choix idéal pour les maisons et autres types de bâtiments construits dans les pays nordiques. En effet, cette conception améliore la qualité de l’isolation des murs, et donc, l’efficacité énergétique. Comme indiqué plus haut, le système constitue une alternative beaucoup plus légère aux murs en béton classiques. Une particularité qui facilite la logistique et la pose. Qui plus est, n’oublions pas que plus un objet est léger, moins son transport nécessite d’énergie et devient plus rapide. Cela a pour effet de réduire l’empreinte carbone. « Nous pouvons transporter deux fois plus d’articles dans le même envoi », s’est félicité Daniel Eriksson, haut responsable chez Heidelberg Materials Precast Contiga.

Robuste et durable

Il convient de noter que ce nouveau système de mur sandwich est préfabriqué. Cela signifie qu’il est prêt à être posé. Par ailleurs, ses créateurs ont veillé à ce que le panneau porteur soit le plus fin possible afin d’augmenter l’espace utile dans chaque pièce. On sait aussi que le produit a subi plusieurs tests avant sa mise sur le marché. Ces étapes ont permis de vérifier et de valider ses caractéristiques mécaniques, sa résistance aux éléments et sa durabilité. Les deux entreprises scandinaves affirment être largement satisfaites des résultats, qui ont été supérieurs à leurs attentes. Plus d’infos : metsagroup.com. Que pensez-vous de cette innovation dans le domaine du bâtiment ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .