Respyre : l’invention d’un « béton mousse » bioréceptif, isolant et dépolluant

Il y a une cinquantaine d’années, le béton était le roi des matériaux de construction. Les tours d’habitations poussaient comme des champignons, et, à cette époque, le réchauffement climatique était « inconnu au bataillon » de la plupart d’entre nous, particuliers comme architectes ou maîtres d’œuvre. Aujourd’hui, la donne a changé, et ces constructions sont devenues des « plaies béantes » pour la Planète. Le béton et les quartiers de logements ou d’affaires deviennent des îlots de chaleur, qui ne font que renforcer la chaleur en ville, ainsi que la pollution d’ailleurs. Nous connaissons déjà les murs ou toits végétalisés, mais une entreprise néerlandaise, Respyre, se focalise, elle, sur la mousse, ce végétal que l’on trouve généralement en forêt, protégeant les arbres de la chaleur. Découverte de ce procédé novateur qui pourrait ramener la « nature en ville ». C’est parti.

La mousse, une solution purificatrice d’air à l’état naturel

Dans une forêt, la mousse protège l’arbre de la sécheresse en l’aidant à maintenir l’humidité, mais elle est aussi un puissant outil pour purifier l’air. En effet, la mousse, à travers un processus naturel, transforme le CO₂ et les oxydes d’azote (NOx) en oxygène, tout en capturant les particules fines en suspension dans l’air. Transposées dans un milieu urbain, ces qualités en feraient une alliée idéale pour améliorer l’environnement, souvent saturé en pollution. C’est donc, assez naturellement, que l’entreprise Respyre a imaginé des façades végétalisées par la mousse, pour aider à la purification de l’air, mais pas seulement. Respyre ambitionne de commercialiser son produit dès l’année prochaine. Pour ce faire, elle a déjà levé un emprunt convertible de 300 K€ auprès du Fonds d’innovation Noord-Holland (INH).

La mousse en ville, ses autres avantages

Comme je viens de vous le dire, les capacités naturelles de dépollution de la mousse assainiraient l’air, en ville. Mais, la mousse aurait aussi la possibilité à réduire les nuisances sonores à l’intérieur du bâtiment qu’elle recouvre. En réalité, en absorbant la chaleur et en atténuant les nuisances sonores, elle crée un environnement plus apaisant pour les citadins. De plus, les façades végétalisées seraient également propices au retour de la biodiversité en ville. En effet, insectes, petites plantes et même certains animaux trouveraient refuge dans ces microcosmes naturels que forment les murs de mousse. En multipliant les espaces dans lesquels la nature pourrait reprendre ses droits, Respyre aiderait les villes à rétablir un équilibre écologique, indispensable pour préserver la faune et de la flore.

Les détails de la fabrication d’un mur végétalisé par la mousse

La technologie de Respyre repose sur une innovation technologique : un béton bioréceptif et un gel bioaméliorant. Ce béton, fabriqué à partir de matériaux recyclés, est spécialement conçu pour garantir une surface optimale à la croissance de la mousse. Grâce à sa porosité et à sa texture particulière, il favorise l’ancrage des rhizoïdes, ces petits poils qui permettent à la mousse de s’accrocher aux surfaces. Enfin, le gel bioaméliorant, quant à lui, accélère la germination des spores de mousse et leur apporte les nutriments essentiels à leur développement. En combinant ces deux éléments, Respyre permet de transformer n’importe quelle façade en un véritable mur végétalisé, simple et efficace.

Ce processus est simple : on applique d’abord le béton bioréceptif sur une surface, suivi du gel. Un système d’irrigation temporaire assure l’humidité nécessaire à la croissance des mousses durant les 12 premières semaines. Ensuite, la mousse devient autonome et ne nécessite plus d’entretiens particuliers. En savoir plus sur le procédé ? Rendez-vous sur le site officiel gorespyre.com. Que pensez-vous de cette nouvelle forme de végétalisation des murs en ville ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .