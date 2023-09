Moss Air : l’invention d’un purificateur d’air qui fonctionne avec de la mousse vivante

Nous savons depuis très longtemps que les forêts sont les « poumons de la Terre ». En revanche, nous ignorons souvent qu’une plante particulière, poussant dans ces forêts, est responsable de 30 % de l’air que nous respirons. Cette petite plante, c’est tout simplement la mousse qui recouvre les sols humides. Reconnue par les spécialistes comme le plus grand atout de la nature, elle a le pouvoir de purifier l’air en éliminant les toxines et d’éliminer les particules de poussières. Elle permet aussi d’augmenter la concentration d’oxygène dans l’air et de générer des ions négatifs bénéfiques pour la santé humaine. Cette mousse a inspiré Yoonsang Kim, fondateur de la start-up Mosslab, avec l’invention de Moss Air. Il s’agit d’un terrarium de table qui utilise de la mousse vivante pour purifier l’air que nous respirons tout en l’humidifiant. Découverte.

Comment se présente cette invention géniale ?

Le plus gros point fort du Moss Air est peut-être de se présenter comme un objet de décoration, qui possède la fonction de purificateur d’air. Une fois installé et posé sur un meuble, il va en permanence purifier l’air, car la mousse piège les toxines, les poussières et les composés organiques volatils. C’est un minuscule mur végétal qui entrera dans votre maison, alimenté par une chambre d’eau qui va alimenter un humidificateur, caché à l’arrière de l’appareil. L’humidificateur transforme l’air en une fine brume qui interagit avec la mousse, créant un mouvement qui ressemble à un sablier naturel. Outre son utilité pour purifier l’air de votre intérieur, il ajoute une touche décorative originale.

Le biomimétisme au cœur de cette invention

Le biomimétisme, c’est s’inspirer de la nature pour fabriquer des objets utiles aux humains. Cette mousse serait donc le véritable « poumon de la Terre ». Et ses pouvoirs de purification sont assez étonnants. Pour éliminer une tonne de dioxyde de carbone de la Terre, il faut, par exemple, une plantation de 3 144 m2 de chênes. En comparaison, 307 m2 de mousse suffisent à éliminer la même quantité de CO₂. C’est donc de cette mousse naturelle que s’inspire le Moss Air.

Comment fonctionne le Moss Air ?

Le panneau de mousse de Moss Air est logé dans une élégante chambre zen, éclairée par une LED qui ajoute une touche d’ambiance à votre espace. Une boule magnétique située en haut de l’appareil vous permet de passer entre deux modes : le mode terrarium et le mode humidificateur. Les concepteurs de Mosslab affirment qu’un panneau de mousse en bonne santé peut vivre jusqu’à 30 ans avec seulement 1 % de l’effort requis pour entretenir d’autres plantes d’intérieur. De plus, le panneau de filtre en mousse est facilement remplaçable.

Il vous suffit de presser deux languettes latérales pour le retirer et d’insérer un nouveau panneau en le faisant cliquer en place. Moss Air est également doté d’une batterie intégrée offrant jusqu’à huit heures d’autonomie et il se recharge aisément grâce à un port USB-C, vous permettant d’utiliser votre chargeur de Smartphone habituel. Le Moss Air est déjà disponible à la vente via une campagne de financement participatif sur Indiegogo au prix de 74 €. Les livraisons sont prévues dans le monde entier pour janvier 2024. Plus d’informations : mosslab-air.com.

