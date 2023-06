Power of Moss, l’invention d’un revêtement thermique à base de mousse qui isole les toits de la chaleur et du froid

Dans de nombreuses villes de France et de Navarre, la chaleur étouffante règne en maîtresse ! Depuis des décennies, les constructions ont poussé comme des champignons, réduisant progressivement les espaces naturels, les parcs et jardins. Par conséquent, les îlots de fraîcheur se raréfient et laissent place à des îlots de chaleur, contribuant aussi à la pollution atmosphérique. Pour remédier à ce problème qui ne fait qu’aggraver le réchauffement climatique, Power of Moss, une start-up du nord de la France, mise tout sur les toitures végétales. La nouveauté étant que cette entreprise utilise principalement la mousse aux pouvoirs étonnants pour concevoir ses « éco-toitures ». Découverte.

La toiture végétale Power of Moss, qu’est-ce que c’est ?

La toiture végétale Power of Moss est une solution conçue dans les Hauts-de-France qui consiste en des toitures en mousse végétale légères, durables et ne nécessitant aucun entretien. Ces toitures végétales éco-conçues offrent quatre avantages majeurs. Tout d’abord, la mousse végétale agit comme un isolant thermique, permettant de maintenir une température agréable dans vos pièces tout au long de l’année. Ensuite, la mousse végétale protège votre revêtement de toiture des rayons UV et des variations de température, ce qui prolonge sa durée de vie et évite les frais de rénovation ou de réparation.

La toiture végétale réduit aussi les bruits provenant de l’extérieur. Enfin, opter pour une toiture végétale contribue à la création de villes plus vertes, améliorant la température et, par ailleurs, la qualité de l’air. Avec plus de 200 toitures végétalisées déjà installées et une note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, Power of Moss s’engage dans la construction de villes responsables et durables.

Quels sont les « superpouvoirs » de la mousse ?

La mousse possède une incroyable capacité de résistance, lui permettant de survivre pendant de longues périodes de sécheresse, allant de plusieurs semaines à des mois, voire des années. Une fois la pluie de retour, elle retrouve sa densité et une teinte vert vif. En effet, une fois parvenue à sa taille adulte, la mousse meurt à sa base tout en continuant de croître vers le haut. Elle est dotée de nombreuses caractéristiques remarquables. Tout d’abord, elle possède un pouvoir régénérant et est considérée comme immortelle. De plus, elle joue un rôle de pionnière en colonisant des environnements difficiles.

La mousse est également réputée pour son pouvoir dépolluant, agissant comme un filtre naturel. Par exemple, dans un mètre carré de mousse, on peut trouver une multitude de feuilles, pouvant atteindre plusieurs millions. Cette densité extraordinaire lui confère des performances exceptionnelles. La mousse favorise la dégradation bactérienne des particules organiques présentes dans l’air. Avant son intervention, ces particules représentent environ 38 % de la composition de l’air, tandis qu’après son action, elles diminuent à hauteur de 50 %. La mousse joue ainsi un rôle essentiel dans la purification de l’air et contribue à améliorer la qualité de notre environnement urbain.

À propos de Power of Moss

L’entreprise a été fondée par Josse Le Blanc et Arthur Lejeune en 2019, à Lesquin, dans la région des Hauts-de-France. Autour des deux fondateurs gravite une équipe dont chaque membre apporte un savoir fondamental qui fait croître l’entreprise. Ils expliquent avoir grandi à la campagne et habitués à profiter de la Nature. Lorsqu’ils sont devenus étudiants, puis salariés, ils se sont aperçus que la nature disparaît progressivement de leur environnement quotidien. Par exemple, il était difficile de la trouver en ville, à travers un coin de verdure. À la place, ils découvraient plutôt des îlots de chaleur et une pollution de l’air.

Face à ce constat, ils ont alors décidé d’agir en conséquence en créant des îlots de fraîcheur grâce à des toits végétalisés, avec la mousse comme principal matériau. Leur objectif : réintroduire la nature là où elle manque, que ce soit dans nos maisons, nos entreprises, nos villes, etc. Et ils souhaitent le faire de manière responsable en réduisant la consommation énergétique, grâce à des matériaux locaux, durables et résistants, ainsi qu’en intégrant la végétation partout ou presque ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site powerofmoss.com.