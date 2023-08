Green Shades, l’invention d’une canopée végétale pour « climatiser » et purifier l’air au sein des villes

Avec le réchauffement climatique, les canicules tendent à devenir de plus en plus fréquentes. Tous les moyens sont bons pour vivre le plus confortablement possible durant de tels épisodes. Alors que certains se tournent vers des systèmes de climatisation ultra-sophistiqués, d’autres préfèrent adopter des techniques plus classiques et exotiques. Dans les deux cas, il faut veiller à ce que l’approche choisie n’augmente pas ses empreintes carbones, car cela créerait un effet dévastateur sur le long terme.

Rafraîchir les espaces privés et publics

En Espagne, une start-up dénommée Singular Green fait beaucoup parler d’elle alors que de nombreuses régions du pays font actuellement face à des vagues de chaleur sans précédent. Celle-ci a développé des canopées végétales destinées à refroidir aussi bien les espaces privés que les places publiques. Cette solution, baptisée Green Shades, consiste en un système qui permet d’installer des auvents végétalisés dans les espaces couverts. Le but est de créer une climatisation naturelle en exploitant les bienfaits des végétaux. Elle s’adresse surtout à ceux qui souhaitent ajouter des végétations dans un endroit où la plantation d’arbres n’est pas possible.

Une meilleure absorption des gaz à effet de serre

En plus d’être pensé pour réduire la température dans les rues commerciales et autres places populaires, le système améliore la qualité de l’air grâce à une optimisation de l’absorption du CO2 et des NOx (oxydes d’azote). Singular Green affirme aussi l’avoir développé afin de favoriser la biodiversité. En effet, l’installation peut accueillir une grande variété de plantes qui peuvent également faire office de décoration. Autant dire qu’elle est idéale pour les propriétaires et les collectivités locales qui souhaitent avoir des jardins suspendus à la fois ingénieux et design.

Un système de récupération de l’eau excédentaire

Par ailleurs, Green Shades inclut un système de récupération de l’eau excédentaire utilisée pour l’arrosage. L’idée est de faire en sorte que la canopée utilise le moins de ressources possible tout en offrant des résultats impressionnants. Vous êtes à la recherche d’une solution pour créer des zones ombragées devant votre commerce ?

Ce système innovant développé par l’entreprise espagnole Singular Green pourrait donc vous convenir, d’autant plus qu’il existe une version équipée de supports d’ancrage adaptée à n’importe quel espace. Plus d’infos : singulargreen.com.