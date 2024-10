Ces thermostats connectés sont bien gratuits, mais il y a une contrepartie alerte L’UFC-Que Choisir

Depuis quelques mois, les thermostats, connectés ou non, sont plus que jamais d’actualité, et une aide de l’État a même été votée pour les rendre accessibles à tous. En effet, le décret 2023-444 du 7 juin 2023 indique qu’à partir du 1ᵉʳ janvier 2027, tous les logements (existants et neufs) devront être équipés d’un système de régulation automatique de la température de chauffage par pièce. La seule exception concernera les foyers chauffés au bois (poêles, inserts, cheminée) qui s’alimentent manuellement. Ce décret est une aubaine pour les grandes marques de thermostats connectés, d’autant que la loi est un peu floue quant aux thermostats qui deviendront obligatoires. D’ailleurs le dispositif d’aide s’appelle bien Coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ». Certaines marques proposent même des thermostats gratuits, une offre qui a grandement intéressé l’UFC Que Choisir, qui m’a interpellé. Alors, que cachent les offres de thermostats connectés gratuits ? Je vais tout vous expliquer.

Des thermostats connectés gratuits

Vous avez forcément vu passer ces publicités, elles sont partout et peuvent intéresser 10 millions de foyers français équipés de radiateurs électriques ! Le principal acteur du marché français est Voltalis, mais d’autres entreprises comme Tiko, filiale d’Engie, les proposent aussi. D’ailleurs en février, le thermostat ne sera plus totalement gratuit, mais Voltalis financera le reste à charge après le coup de pouce thermostat déduit. Ce qui, en finalité, restera gratuit pour le particulier, mais plus lucratif pour les installateurs. Les entreprises proposant ces thermostats connectés fonctionnent avec des installateurs agréés, et équipent à domicile la totalité des radiateurs, avec un module et un capteur de température. Tous sont alors reliés par la 4G à un module de communication général.

Gratuits, oui, mais une contrepartie…

L’installation gratuite des thermostats connectés par Voltalis ou Tiko est une bonne affaire, à condition tout de même d’en accepter les contreparties. En effet, ces thermostats communiquent avec les radiateurs, mais peuvent aussi être pilotés à distance par les entreprises qui les installent. Ainsi, vous pourriez voir la température de votre logement baisser sans que vous ayez touché à votre module de communication. D’ailleurs, ce n’est pas une pratique cachée par les entreprises, Myriam Bruet, directrice générale de Tiko, explique à l’UFC Que-Choisir : « certaines journées, on le fait 10 à 15 fois, d’autres seulement 3, en fonction du besoin et des prix du marché ». L’entreprise indique procéder de cette manière pour maintenir l’équilibre de notre réseau électrique national compte tenu de l’offre et de la demande.

L’autre « face cachée » est la finalité : faire baisser la demande d’électricité grâce au levier de l’effacement diffus. Ainsi, Voltalis explique contrôler 1,2 million de radiateurs, soit plus de 500 mégawatts-crête (MWc) d’électricité. Concrètement, lorsqu’un pic de consommation arrive, les radiateurs peuvent être bloqués à une certaine température, à certaines heures de la journée. Autant, vous dire que si vous avez l’habitude de chauffer votre maison à 22 °C et même si vous payez vos factures rubis sur l’ongle, vous risquez de, vous retrouvez avec une température inférieure. Rappelons que l’ADEME préconise 19 °C dans les pièces à vivre.

L’effacement diffus permet-il réellement d’économiser ?

Pour information, l’effacement est une pratique des fournisseurs d’électricité permettant de réduire temporairement la consommation d’énergie en ajustant automatiquement le chauffage ou la climatisation d’un logement. Durant ces moments, le thermostat connecté abaisse légèrement la température ou ajuste la climatisation pour alléger la charge sur le réseau électrique. Tiko, par exemple, annonce une baisse de la facture de 25 %, or si vous êtes déjà de ceux qui chauffent à 19 °C dans votre pièce principale et à 16 °C dans les chambres, ces thermostats connectés ne vous permettront pas de réelles économies, voire aucune ! Voltalis, de son côté, affirme utiliser l’effacement plusieurs fois par jour, mais sur des temps très courts, approximativement 10 minutes sur une baisse de 0,1°, imperceptible pour les occupants.

À priori, l’effacement diffus sera bientôt la norme et les compteurs Linky le pratiquent déjà, notamment pour les heures creuses / heures pleines. Néanmoins, les deux entreprises citées ne cachent pas leurs pratiques, absolument réglementaires. De plus, l’investissement de 750 € ne sera pas rentabilisé dans l’immédiat, grâce aux économies réalisées, alors qu’avec des thermostats gratuits, elles seront immédiates, si minimes soient-elles ! Et, vous ? Connaissiez-vous l’existence de ces pratiques ? Si vous possédez un thermostat connecté gratuit, l’effacement diffus pratiqué a-t-il un impact sur votre quotidien ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .