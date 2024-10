Le papier-peint électrique, une étonnante invention pour chauffer et réduire l’humidité des maisons

En France, les chaudières au gaz sont sur la sellette ! En effet, même si vous pouvez continuer d’utiliser la vôtre, si celle-ci rend l’âme, vous devrez la remplacer par un autre système de chauffage. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, la Réglementation Environnementale 2020 interdit en l’installation des chaudières au gaz dans les logements individuels neufs, et uniquement ceux-là, depuis janvier 2022. Le chauffage au gaz est polluant, et utilise une énergie fossile, ce n’est pas un scoop ! En Écosse et plus précisément à Glasgow, la municipalité, en collaboration avec des universités locales et l’association West of Scotland Housing Association, teste un papier-peint électrique. Douze immeubles vont ainsi obtenir le chauffage par le revêtement mural, les dispensant d’utiliser leurs chaudières à gaz. Décryptage de cette étrange innovation.

Un système de chauffage plus écologique

Ce magnifique pays situé à la pointe nord du Royaume-Uni abrite les plus anciennes maisons d’Europe, des habitations plutôt mal isolées, et dans lesquelles les déperditions de chaleur sont légion. Les autorités écossaises estiment que 84 % des foyers utilisent des systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles, émettant une quantité importante de CO2. En France, le chauffage au gaz représente approximativement 32 % des foyers et 40 % sur l’électricité, selon le ministère du Développement Durable, mais nous sommes beaucoup plus nombreux ! Revenons au Royaume-Uni, où le chauffage des bâtiments représente plus de 36 % des émissions totales de carbone. Pour tenter de réduire ces émissions, le Scottish New Build Heat Standard (règlement gouvernemental des constructions) impose aux nouvelles constructions d’intégrer des systèmes de chauffage écologiques. Glasgow, qui compte environ 70 000 appartements, cherche donc des alternatives pour atteindre ses objectifs climatiques, le papier peint électrique étant une des solutions envisagées.

Electric wallpaper is being piloted in 12 tenement properties in Glasgow to assess its effectiveness as a clean heat source. Project led by UofG, @UniStrathclyde, @WSHAScotland & @GlasgowCC – with funding from #ScotlandBeyondNetZero. 🌎 Read more ⬇️ https://t.co/6dgct7h5xA — University of Glasgow (@UofGlasgow) October 17, 2024

Des bandes de cuivre et de graphène pour générer de la chaleur

Le papier peint électrique testé à Glasgow utilise une technologie de bandes de cuivre et de graphène pour générer de la chaleur. Installé principalement au plafond, il fonctionne en émettant des infrarouges qui chauffent rapidement les espaces, en une à trois minutes. Cette méthode ne se contente pas de chauffer sans gaz, elle améliore aussi la qualité de l’air en réduisant l’humidité et les moisissures, un autre problème majeur dans des maisons mal isolées, ou très anciennes. Les autorités écossaises mettent beaucoup d’espoir dans ce projet, financé par un programme, le Scotland Beyond Net Zero. Les premiers immeubles équipés de papier-peint chauffant, datant tous, d’avant 1919, une époque où l’isolation était le cadet des soucis des constructeurs. De plus, les autorités estiment que ces vieux bâtiments seront les plus propices pour évaluer l’efficacité de ce papier-peint thermique plutôt très innovant.

Une invention en cours de dévellopement

Pour le moment, les retours n'ont pas encore permis de donner des résultats, il faudra quelques mois, voire années de recul. Les tests viennent de débuter. On sait uniquement que l'efficacité du papier peint électrique est surveillée grâce à l'Internet des objets (IoT) et à des analyses fondées sur l'intelligence artificielle. Ces outils permettent de collecter des données sur la rétention de chaleur et la consommation d'énergie. Les habitants participant au test fournissent également des retours sur leur ressenti de confort. Néanmoins, les premiers retours semblent très positifs, les habitants affirment que le confort est meilleur et que la chaleur se ressent enfin dans toutes les pièces uniformément. Plus d'informations sur cette étude ici. Personnellement, je trouve cette idée de papier-peint chauffant géniale, et vous ?