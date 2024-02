Quel est le meilleur choix pour un radiateur électrique en 2024 ?

La date fatidique du 1ᵉʳ février est passée, et avec elle, comme chaque année, des changements annoncés par le gouvernement. Parmi ces mesures, l’une concerne tous les Français, celle de l’augmentation de l’électricité. Les factures d’électricité des ménages et des entreprises augmenteront ce mois-ci : 9,8 % sur les tarifs heures pleines et heures creuses, et 8,6 % sur les tarifs de base, c’est concret ! L’électricité, nous en avons tous besoin pour nous chauffer, nous éclairer, etc. Nous subissons donc cette augmentation et devons, nous en accommoder. Il faudra alors peut-être revoir la puissance de vos radiateurs électriques afin d’éviter une surconsommation. Nous allons vous expliquer comment choisir un radiateur électrique en fonction de la surface de votre pièce. Une astuce assez simple, qui peut vous permettre de gagner beaucoup d’argent à la fin de l’année. C’est parti.

Quels sont les éléments à considérer pour choisir un radiateur ?

Le premier élément à connaître est le volume de votre pièce, et non sa surface comme on peut parfois le lire. En effet, le radiateur va chauffer, normalement, du sol au plafond, il faudra donc connaître le volume en mètre cube de votre pièce. Il faudra aussi tenir compte des ouvrants disponibles dans la pièce. Si vous possédez une simple lucarne dans votre chambre, vous aurez besoin d’un radiateur moins puissant que si vous disposez d’une grande baie vitrée. La déperdition de chaleur par les vitres existe à moins de posséder du triple vitrage qui la réduira. Rappelons qu’il est conseillé de chauffer à 19 °C dans la maison, mais 16 °C dans les chambres, et 22 °C lors de l’utilisation de la salle de bain. Enfin, la puissance du radiateur sera différente si vous habitez un appartement ou une maison individuelle. Dans un appartement, vous profitez de la chaleur des sols et des plafonds de vos voisins, ne l’oubliez pas.

Comment calculer la puissance d’un radiateur électrique ?

Comme nous vous l’avons dit, il faudra tout d’abord connaître le volume de cette dernière. Pour ce faire, vous avez besoin de trois mesures : la longueur, la largeur et la hauteur. Le volume (V) est simplement le produit de ces trois dimensions.

V= Longueur × Largeur × Hauteur

Veillez à toujours exprimer ces mesures dans la même unité (mètres, centimètres, pieds, etc.). Pour une pièce de 20 m² de 4 m sur 5 m, voici le volume en mètre cube :

V= 5 m × 4 m × 3 m = 60 m³

Vous devez ensuite multiplier ce volume par le nombre de watts correspondants, qui est le suivant :

18° C → 70 watts

20° C → 77 watts

22° C → 85 watts

Le calcul est de 10 % de watts supplémentaires par tranche de 2 °C. Si l’on reprend notre exemple, pour 60 m² et une pièce chauffée à 18 °C, la puissance de votre radiateur sera la suivante :

Puissance du radiateur : 60 × 70 = 4 200 watts

Attention, ce chiffre dépendra aussi de votre isolation. Si l’on se réfère à un calculateur pour la surface de 60 m³ en Seine-et-Marne, avec une isolation correcte, la puissance recommandée est de 3 000 watts. Pour la même configuration, mais en appartement à Nice, la puissance recommandée est de 1750 watts.

Comment choisir le radiateur électrique adéquat ?

Optez systématiquement pour un modèle de radiateur ayant une puissance supérieure au résultat obtenu (par exemple, pour une puissance de 1 350 W, choisissez un radiateur de 1 500 W). Pour chauffer une grande pièce de plus de 30 m² de manière optimale, il est conseillé de distribuer le chauffage entre plusieurs radiateurs afin d’assurer un confort thermique plus uniforme. Enfin, quel que soit votre choix, évitez de placer des meubles ou des rideaux devant un radiateur pour assurer une diffusion optimale de la chaleur. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Chauffage électrique 2000 W disponible immédiatement avec thermostat Chauffage convecteur mobile Chauffage électrique à économie d'énergie[1 Stücke] ♻️✅ Puissance : le chauffage par convection a une puissance maximale de 2000 W et peut chauffer des pièces jusqu'à 30 m². Les niveaux de puissance peuvent être réglés à 750 W, 1250 W ou... PromoMeilleure Vente n° 1