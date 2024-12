Un chauffage avec des bougies et un pot en terre cuite peut-il réellement chauffer une pièce ?

La hausse du prix de l’électricité incite les ménages à chercher d’autres solutions plus économiques pour se chauffer en hiver. Depuis quelque temps, on entend souvent parler d’une technique un peu particulière : l’utilisation de bougies et d’un pot en terre cuite. Aux Pays-Bas, cette méthode que l’on appelle « four ou poêle à bougie » connaît un succès phénoménal. Plusieurs jardineries ont rapidement vu monter en flèche leurs ventes de pots de fleurs dans le pays. Mais, une question se pose : ce système de chauffage alternatif serait-il vraiment économique par rapport à l’utilisation d’un radiateur électrique classique ? Est-il réellement efficace et sûr pour les occupants ? La réponse pourrait bien vous surprendre !

Un « poêle » à bougie, mode de fonctionnement

Pour rappel, la technique dite du poêle à bougie consiste, comme son nom l’indique, à placer des bougies chauffe-plat sous un petit pot en terre cuite. Le but est d’engranger et d’intensifier la chaleur dégagée par les bougies via la terre cuite, puis de la diffuser progressivement dans l’air pour réchauffer une pièce. Nous en avons parlé dans un article précédent et d’ailleurs, il existe de nombreux manuels disponibles en ligne pour fabriquer ce chauffage d’appoint à bas prix. Le principe reste le même : surélever le pot pour que les bougies bénéficient de suffisamment d’oxygène et ne s’étouffent pas. Ceux qui ont déjà essayé ce chauffage d’appoint indiquent que cela procure une meilleure sensation de chaleur que de simples bougies sans pot, et est surtout efficace sur une petite surface.

Les fours à bougie sont-ils vraiment économiques ?

Bien que plusieurs experts soulignent l’efficacité de cette technique, il semblerait qu’elle ne permettrait absolument pas d’économiser, comme certains le pensent. Les chercheurs du projet SlowHeat estiment, par exemple, qu’il revient deux fois plus cher de se chauffer à la bougie qu’au gaz. En effet, alors que le gaz est à 0,24 €/kWh, cette technique coûterait environ 0,42 €/kWh. Si l’on tient compte du fait qu’il faut approximativement 7 bougies pour obtenir 1kWh et si l’on opte pour les moins chères du marché, soit 0,06 €/pièce. Par rapport au radiateur électrique classique, cette technique peut être même cinq fois plus cher. Bref, bien que le poêle à bougie soit peu coûteux à l’achat, il est beaucoup plus cher à l’utilisation.

Un chauffage qui présente des risques

L’Utrecht Safety Region (VRU) estime qu’il y a peu d’avantages à l’utilisation de cette méthode, qui comporte d’ailleurs un certain nombre de risques. Un porte-parole de cet organisme public néerlandais a indiqué qu’il ne s’agissait pas seulement « de risques d’incendie et de combustion, mais également certainement d’un risque d’intoxication au monoxyde de carbone. De plus, il a été démontré que ce mode de chauffage n’est pas moins cher qu’avec la chaudière de chauffage central ». En effet, il se pourrait qu’il y ait une mauvaise combustion à cause du pot, pouvant produire ce gaz toxique dangereux.

Par ailleurs, de la condensation peut se former et retomber dans une bougie, provoquant un jet de flamme et, éventuellement, un incendie. Le VRU explique qu', comme placer le pot sur une surface solide et ininflammable, loin des matériaux inflammables, mais aussi et surtout bien ventiler la pièce. Ce qui va en quelque sorte donner l'effet contraire, car la chaleur emmagasinée va se perdre.