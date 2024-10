Le MIT dévoile un système de dessalement solaire sans batteries qui produit 5 000 L d’eau par jour

Chaque année, plus de 2 milliards de personnes sont confrontés au stress hydrique, selon Statista. Les causes sont multiples, allant de la croissance démographique aux changements climatiques, en passant par la pollution des sources d’eau douce et le développement de l’urbanisation. En raison de cette pénurie d’eau, surtout dans les régions arides ou isolées, il est plus que jamais important de trouver des solutions innovantes et durables. Aux États-Unis, l’institut de recherche MIT (Massachusetts Institute of Technology) a développé un système de dessalement à énergie solaire innovant. Sa particularité ? Il ne nécessite pas de batteries pour stocker l’énergie, ni de sources d’énergie supplémentaires, telles que le réseau électrique, pour produire de l’eau propre.

Un dispositif conçu pour dessaler les eaux souterraines saumâtres

Ce dispositif révolutionnaire permet de dessaler principalement les eaux souterraines saumâtres, dont la teneur en sel est supérieure à celle de l’eau douce, mais inférieure à celle de l’eau de mer. Les chercheurs ont indiqué que cette source est bien plus abondante que les réserves souterraines d’eau douce. Grâce à ce nouveau système de dessalement solaire, l’accès à l’eau potable est facilité dans certaines régions, notamment celles éloignées des côtes. À noter qu’un prototype a déjà été testé en conditions réelles pendant six mois, dans des puits situés au Nouveau-Mexique. D’après les ingénieurs du MIT, le système a pu exploiter plus de 94 % de l’énergie électrique générée par les panneaux solaires pour produire jusqu’à 5 000 litres d’eau par jour, et cela, dans des conditions météorologiques variables.

Un système de dessalement fonctionnant au rythme du soleil

Le système de dessalement solaire mis au point par l’équipe de recherche du Massachusetts Institute of Technology a pour particularité de s’adapter automatiquement aux changements de l’ensoleillement. Par exemple, il accélère son processus de dessalement, à mesure que l’ensoleillement augmente au cours de la journée. Sa capacité à réagir rapidement à ces changements maximise l’utilisation de l’énergie solaire disponible. Les chercheurs affirment que ce dispositif est capable de produire de grandes quantités d’eau propre, malgré les variations au niveau de l’ensoleillement, tout au long de la journée. Par ailleurs, contrairement à d’autres systèmes de dessalement solaire, il ne nécessite pas d’alimentation électrique supplémentaire, ni de batteries pour stocker l’énergie.

Une solution durable à la pénurie d’eau

Pour l’équipe de recherche, ce nouveau système de dessalement solaire est une solution prometteuse et peu coûteuse pour les communautés qui vivent dans des zones reculées et peut leur fournir de l’eau propre et abordable de manière durable. Ils indiquent que ce dispositif représente une avancée significative dans la recherche de solutions durables à la crise mondiale de l’eau. De plus, l’utilisation de l’énergie solaire pour dessaler les eaux souterraines saumâtres présente d’importants avantages environnementaux.

Pour information, les ingénieurs du MIT se sont fixés pour objectif d’améliorer la fiabilité du système et d’étendre sa capacité à approvisionner de plus grandes communautés (voire des municipalités entières) en eau potable. Ils prévoient également de lancer une entreprise pour commercialiser cette technologie dans les prochains mois. « Notre objectif est désormais de tester, de maximiser la fiabilité et de créer une gamme de produits capables de fournir de l’eau dessalée à l’aide d’énergies renouvelables à plusieurs marchés du monde entier », ajoute l’ingénieur Shane Pratt. Plus de détails ici. Que pensez-vous de ce système de dessalement d’eau solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .