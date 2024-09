L’invention d’un système de dessalement solaire révolutionnaire, inspiré des arbres

La pénurie d’eau est l’un des défis majeurs auxquels bon nombre de pays font face au XXIe siècle. Selon l’ONU, elle touche actuellement près de 700 millions de personnes dans 43 pays et ce chiffre pourrait atteindre 1,8 milliard d’ici à 2025. Compte tenu de la croissance rapide de la population et de l’augmentation de la consommation mondiale d’eau. Ce qui souligne le besoin urgent de trouver des solutions efficaces, écologiques et durables. Récemment, des chercheurs de l’Université de Waterloo ont conçu un système de dessalement innovant, permettant de transformer l’eau de mer en eau douce. Celui-ci diffère des dispositifs de dessalement actuels qui pompent l’eau de mer à travers des membranes. Découverte !

Un système de dessalement inspiré du cycle naturel de l’eau

Selon les chercheurs, le processus utilisé dans les systèmes de dessalement actuels est particulièrement énergivore. En outre, le sel s’accumule souvent à la surface du dispositif, obstruant l’écoulement de l’eau et réduisant son efficacité. Ces systèmes ne peuvent pas fonctionner en continu et nécessitent généralement un entretien fréquent. Pour éviter ces désagréments, les doctorants se sont inspirés du cycle naturel de l’eau pour concevoir un appareil qui reproduit la façon dont les arbres transportent l’eau des racines aux feuilles. Pour empêcher l’accumulation de sel, ils ont exploité l’évaporation de l’eau. Ils ont indiqué que lorsque l’eau s’évapore, le sel restant se déplace vers la couche inférieure du système. « Notre inspiration vient de l’observation de la façon dont la nature se maintient et de la façon dont l’eau s’évapore et se condense dans l’environnement […] Le système induit l’évaporation de l’eau, la transporte à la surface et la condense dans un cycle fermé, empêchant ainsi efficacement l’accumulation de sel », déclare le Dr Michael Tam, professeur au département de génie chimique de Waterloo.

Un appareil alimenté par l’énergie solaire

Autre avantage de ce système de dessalement, il est alimenté par l’énergie solaire et peut convertir environ 93 % de la lumière du soleil en énergie. Les doctorants de l’Université de Waterloo ont expliqué que cet appareil est fabriqué à l’aide de mousse de nickel recouverte d’un polymère conducteur et de particules de pollen thermosensibles. D’après eux, ce matériau absorbe la lumière du soleil (sur l’ensemble du spectre de rayonnement solaire) pour convertir l’énergie solaire en chaleur. Cette dernière chauffe les fines couches d’eau salée sur le polymère conducteur, qui s’évaporent par la suite et sont transportées vers le haut. Pour information, ce système de dessalement révolutionnaire peut produire à peu près 20 L d’eau douce par m².

Construction d’un prototype et test à grande échelle prévus

Les chercheurs prévoient de construire un prototype pouvant être déployé en mer et de tester l’appareil à plus grande échelle. « Si le test s’avère concluant, la technologie peut fournir de l’eau douce de manière durable aux communautés côtières et faire progresser les objectifs de développement durable 3, 6, 10 et 12 des Nations Unies », souligne le Dr Michael Tam. À noter que les doctorants ont opté pour un système de dessalement portable, afin de pouvoir l’utiliser dans les régions éloignées où l’accès à l’eau douce est limité. L’étude est publiée sur le site Nature Communications, si vous souhaitez en savoir plus. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .