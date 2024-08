Le KAUST invente un dispositif solaire qui extrait 3 litres d’eau par jour à partir de l’air du désert

Les machines permettant de produire de l’eau à partir de l’air ne sont pas une nouveauté. Cependant, alors que de plus en plus de personnes n’ont pas d’accès à l’eau potable à travers le monde à cause du changement climatique, le concept semble intéresser davantage les scientifiques. C’est le cas par exemple d’un groupe de chercheurs affiliés à l’université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), en Arabie Saoudite, qui a récemment publié un nouvel article pour le moins intéressant dans la revue Nature. L’étude présentée porte sur la création d’un appareil révolutionnaire capable d’extraire l’eau de l’air de manière originale. En effet, il fonctionnerait sans avoir besoin d’entretien manuel régulier.

Une invention inspirée par la nature

Ce fonctionnement innovant est dû au fait que le dispositif, alimenté par l’énergie solaire, repose sur un concept différent de celui des générateurs d’eau atmosphérique concurrents. Concrètement, l’équipe affirme s’être inspirée de la façon dont les plantes acheminent l’eau de leurs racines à leurs feuilles. « Notre inspiration initiale est venue de l’observation des processus naturels, en particulier de la façon dont les plantes transportent efficacement l’eau de leurs racines à leurs feuilles à travers des structures spécialisées », explique l’auteur principal de l’étude, Kaijie Yang. Le nouveau système intègre ainsi des « ponts de transport en commun » qui lui permettent de fonctionner en continu sans nécessiter d’intervention.

Une approche peu coûteuse

Ces ponts de transport sont constitués de microcanaux verticaux intégrant une solution saline bon marché qui interagit avec l’eau. Les universitaires affirment avoir opté pour des matériaux peu coûteux afin de s’assurer que l’appareil puisse être produit facilement à grande échelle. Leur but ultime est effectivement de permettre au plus grand nombre de personnes possible d’avoir accès à l’eau douce, où qu’elles se trouvent sur la planète. Bien sûr, cette solution devrait surtout profiter aux habitants des pays à faible revenu où la sécheresse est particulièrement sévère. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que l’eau produite par la machine à partir de l’air convient aussi bien à la consommation humaine qu’à l’élevage et à l’agriculture.

Un rendement prometteur

Le générateur d'eau atmosphérique a été testé en Arabie Saoudite. Et les résultats semblent prometteurs puisque le postdoctorant Tingting Pan et ses collaborateurs de la KAUST ont observé un rendement de 2 à 3 litres par m² pendant l'été, contre 1 à 3 litres durant l'automne. Le test a duré plusieurs semaines au cours desquelles le système a fonctionné en toute autonomie, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine. Plus d'infos : nature.com.