L’invention d’un matériau inspiré de la toile d’araignée pour « moissonner » de l’eau douce à partir de l’air

Face au changement climatique, les problèmes de pénurie d’eau s’intensifient dans le monde. Dans le but d’atténuer ce phénomène qui menace des millions, voire des milliards de personnes, les scientifiques se mobilisent pour trouver des solutions qui pourraient aider à faciliter la production et l’accès à l’eau potable. Au Canada, par exemple, un groupe de recherche de l’université de Warterloo pense avoir réalisé un grand pas dans cette direction en ayant réussi à mettre au point un procédé qui permet de produire de l’eau à partir de rien…

Une approche sans précédent

Concrètement, l’équipe dirigée par le professeur de génie chimique Michael Tam a inventé un dispositif capable de transformer la vapeur d’eau présente dans l’air en liquide. Habituellement, nous puisons l’eau nécessaire à notre consommation dans les rivières, les lacs, les sources souterraines et les océans. Mais avec leur invention, Tam et ses collègues cherchent à obtenir cette ressource vitale à partir de l’air que nous respirons. Bien sûr, il existe déjà des machines pouvant faire pareil, mais l’approche adoptée par les chercheurs de l’université de Waterloo est différente, car elle promet des coûts moins élevés tout en étant écoénergétique et respectueuse de l’environnement.

« Une merveille d’ingénierie »

Pour mener leur recherche, les chercheurs sont partis du constat selon lequel les araignées n’ont pas besoin d’aller à la rivière pour s’hydrater. Pour le professeur Tam, « une toile d’araignée est une merveille d’ingénierie », car elle piège l’humidité de l’air. De même, les coléoptères du désert de Namid absorbent l’eau de l’air en se penchant dans le vent pour capturer les gouttelettes avec leur armure corporelle texturée. L’équipe s’est donc inspirée de ces mécanismes naturels. Le dispositif de collecte d’eau qu’elle a mis au point utilise une émulsion de cire stabilisée par de la cellulose.

Un rendement élevé

Les chercheurs veulent faire en sorte que leur technologie ait le moins d’impact possible sur l’environnement. Aussi, ils développent des matériaux neutres en carbone, à base de plantes entre autres, pour la fabrication de l’appareil. Ils attachent aussi une grande importance à l’aspect énergétique, en cherchant à ce que le dispositif consomme le moins d’énergie possible. « Sur la base de ces principes, nous avons mis au point une technologie utilisant des matériaux naturels pour capter l’eau. Avec une surface d’un mètre carré, nous obtenons cinq litres d’eau par heure », a déclaré le professeur Tam. Les universitaires travaillent actuellement à la mise au point d’un modèle plus grand qui permettrait de recueillir beaucoup plus d’eau. Ils développent également un agent antimicrobien pour rendre l’eau collectée potable. Pour plus d’informations : nature.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention pour récolter de l’eau dans l’air ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().