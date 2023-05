Un sourcier peut-il réellement trouver de l’eau dans le sol ? Que dit la science à ce sujet ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’un vieux sourcier qui aurait le « don » de trouver le passage des eaux souterraines ? Croyance ou réalisme, tout dépend de votre état d’esprit ! Certaines croyances populaires laissent penser qu’un sourcier peut « détecter » de l’eau dans un terrain. Un sourcier peut aussi être appelé un radiesthésiste ou un géobiologue. Ces spécialistes de la recherche en eaux souterraines prétendent pouvoir localiser les sources souterraines, les veines d’eau, voire la profondeur des nappes phréatiques grâce à des outils spécifiques : baguettes de sourcier ou pendule. Les esprits rationnels ou scientifiques ne valident généralement pas ces méthodes, et pourtant, de nombreux témoignages attestent de la capacité des sourciers à identifier les passages d’eaux souterraines. Nous ne nous ferons ni juge ni partie, car la science n’approuve pas la véracité du savoir d’un sourcier. Cependant, ils existent et il est intéressant de savoir comment il procède pour trouver de l’eau.

Comment travaille un sourcier ?

Les sourciers utilisent habituellement des outils tels que des baguettes en métal, en bois ou des pendules pour détecter la présence d’eau dans le sol. La méthode la plus courante consiste à tenir les baguettes ou le pendule de manière qu’ils puissent réagir aux flux d’énergie ou aux champs magnétiques émis par les sources d’eau souterraines. Lorsque le sourcier se déplace lentement sur le terrain, les baguettes peuvent s’écarter ou se croiser, et le pendule oscille potentiellement. Ce qui est interprété comme une indication de la présence d’eau. L’activité de sourcier n’est pas reconnue par la communauté scientifique, qui assimile ces pratiques à de la pseudoscience.

Avec quelles baguettes travaille un sourcier ?

La baguette de sourcier peut être en bois ou métal, mais les sourciers traditionnels privilégient le bois. Elle se présente sous la forme d’une tige flexible en bois et la plupart du temps en forme de Y. Le sourcier tient les deux parties parallèles entre ses deux mains et avance de long en large sur le terrain examiné. Pour plus de résultats, le sourcier utilise généralement une baguette fabriquée avec le bois disponible sur le terrain à détecter. Cependant, le noisetier (ou coudrier), l’hamamélis de Virginie, le saule ou encore le pêcher sont les bois les plus utilisés pour ce type d’exercices. Ces bois sont légers et poreux, ce qui leur permettrait de mieux détecter l’énergie naturelle des nappes phréatiques.

Comment utiliser une baguette de sourcier (selon les croyances) ?

Une fois votre baguette de sourcier fabriquée, il va falloir la tester, et par ailleurs, tester votre potentiel don pour trouver de l’eau. Pour ce faire, selon la théorie, vous devez tenir la baguette par les branches supérieures du Y et laisser la troisième branche (ligne droite) libre. En parcourant votre terrain, laissez la baguette libre et tenez-la parallèle au sol, tout en ayant les bras détendus. Parcourez le terrain très lentement et soyez à son écoute, elle doit normalement bouger si elle parvient à détecter de l’eau. La baguette peut réagir en s’inclinant vers le bas (en pointant vers le sol) ou en s’écartant (en pointant vers le haut), lorsque vous vous trouvez au-dessus d’une zone potentiellement riche en eau. Certaines personnes « pourraient aussi ressentir » une traction ou une résistance quand le « bois rencontre la veine d’eau ».

Que dit la science à ce sujet ?

Comme nous vous l’avons dit, il n’existe aucune preuve scientifique des « pouvoirs » d’un sourcier. Cependant, à la suite d’une question posée par une lectrice de Sciences et Vie, un éminent physicien français a décidé de tenter l’expérience. Roger Guérin, professeur en géophysique à Paris 6, note que les chercheurs d’eau, qu’ils soient sourciers ou géophysiciens, sont avant tout des experts capables de décoder les indices révélateurs de la présence d’eau dans un terrain. Selon lui, ils seraient aptes à détecter les affleurements ou les puits. Scientifiquement parlant, les sourciers détecteraient les ions ferreux, qui donneraient la même sensation qu’une boussole, rendant finalement l’eau « magnétique ».

Cela suggère donc que ce ne sont pas les baguettes de bois qui répondraient au champ magnétique, mais le corps de celui qui les tient. Yves Rocard, éminent physicien français, ancien directeur du laboratoire de physique de l’École normale supérieure, a écrit un livre « Que sais-je ? » sur le sujet. Dans ce livre, il décrit ses recherches menées en collaboration avec des médecins, au cours desquelles il a bandé les yeux de pompiers et testé leurs réactions face à des objets métalliques et de l’eau. Les résultats ont suggéré que certains pompiers réagissaient ou avaient l’impression de ressentir quelque chose. Cependant, cette méthodologie a été vivement critiquée. Depuis, d’autres études ont suggéré que la capacité des sourciers à trouver de l’eau était équivalente à celle d’une personne lançant une pièce de monnaie en l’air pour prendre une décision. Quant à l’expérience de Munich (EN / FR), la plus grande étude réalisée sur ce sujet, elle conclut ceci :

“La notion selon laquelle certaines personnes qualifiées peuvent découvrir des eaux souterraines en utilisant un talent mystérieux appelé “radiesthésie” (ou “sorcellerie” ou “divination”) est largement considérée par les scientifiques sérieux comme n’étant rien de plus qu’une relique superstitieuse de l’époque médiévale. Aucun mécanisme physique ou physiologique plausible n’a jamais été proposé pour permettre une telle détection. Néanmoins, la persistance mondiale de cette pratique à travers les siècles pourrait amener les personnes ouvertes d’esprit à se demander s’il n’y aurait pas un germe de vérité derrière ce folklore. Après tout, des ajouts précieux à la pharmacopée moderne ont parfois été dérivés de la médecine populaire, ce qui prouve que le folklore n’est pas toujours une pure superstition. » extrait traduit « Testing Dowsing: The Failure of the Munich Experiments » publié par J.T. Enright sur le site du Committee for Skeptical Inquiry.

Nous vous laisserons juger, ou bien peut-être tenter vous-même l’expérience ?

