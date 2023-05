Trois astuces pour récupérer facilement l’eau de pluie en appartement

La plupart des propriétaires de jardins ne se posent pas la question de savoir comment récupérer l’eau de pluie. Ils installent une cuve, un récupérateur, un fût ou une bâche dans le jardin, et l’affaire est réglée ! Cependant, lorsque l’on vit en appartement, avec ou sans balcon, comment faire pour récupérer cette eau gratuite tombée du ciel ? Les propriétaires d’appartement possèdent généralement des plantes vertes, quelques fraisiers ou pieds de tomate sur le balcon. Ces plantations, il est possible de les arroser gratuitement, même sur un balcon. Comment faire ? On va tout vous expliquer !

Astuce n° 1 : les seaux et les gouttières

Il n’est pas nécessaire de dépenser de folles sommes pour récupérer l’eau de pluie sur votre balcon. Ainsi, vous pouvez tout simplement installer une petite gouttière fixée sur la rambarde ou sur le haut de votre balcon. Alors, il vous suffit ensuite d’installer une petite descente de gouttière qui tombe dans un seau ou dans un petit récupérateur. De plus, il en existe de petits avec une contenance de 200 l, par exemple, qui ne prendront pas trop d’espace sur votre balcon. Vous trouverez facilement ces petits récupérateurs sur Castorama, Leroy Merlin ou Amazon. Toutefois, des seaux récupérés feront aussi l’affaire, même s’ils peuvent être moins esthétiques. Vous trouverez un tutoriel en vidéo réalisé par Nicolas le Zombie, en fin d’article.

Astuce n° 2 : les jardinières récupératrices d’eau

C’est peut-être l’astuce la plus simple pour récupérer de l’eau de pluie sur votre balcon, mais il faut accepter l’idée de disposer de jardinières vides. Si vous n’avez pas la possibilité d’installer une gouttière, vous pouvez opter pour des jardinières, qui feront office de récupérateurs d’eau de pluie.

Il vous suffit de les accrocher sur votre balcon. Ensuite, vous avez deux possibilités : soit vous bouchez les trous au fond, avec des bouchons de lièges, soit vous les reliez à un tuyau qui descendra dans un récupérateur d’eau de pluie, situé sur votre balcon.

Astuce n° 3 : les chaînes de pluie

La chaîne de pluie est probablement le moyen le plus esthétique pour récupérer l’eau de pluie sur un balcon. Cette technique est une invention ancienne qui remonte à plusieurs siècles au Japon. Elle est utilisée comme alternative esthétique aux gouttières traditionnelles pour canaliser l’eau de pluie des toits ou des balcons vers le sol ou directement dans les plantes. Pour ce faire, il vous suffit de suspendre un câble au-dessus de vos balconnières, pour y accrocher les petites chaînes de pluie. Soit, elles arroseront directement vos plantes. Soit, comme pour les jardinières, vous pouvez les relier à un système de gouttière, puis de récupérateur d’eau de pluie.

Vous trouverez des chaînes de pluie décorative sur Amazon et AliExpress. Vous pouvez aussi fabriquer votre chaîne de pluie avec une simple chaîne en laiton, bronze ou acier inoxydable. Il suffit d’accrocher votre chaîne à un fil d’acier ou sur une gouttière, pour que l’eau s’écoule le long de la chaîne. Une solution moins esthétique, mais qui permet aussi de canaliser les eaux pluviales et d’éviter un flux de sortie trop important en cas de pluies diluviennes. Quelle que soit la solution que vous choisirez, récupérer l’eau de pluie est une excellente idée. Non seulement vous ferez des économies sur votre facture, mais vous ferez aussi un geste pour la planète !