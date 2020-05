Bonne nouvelle : les protections périodiques seront gratuites pour les femmes en situation de précarité

Voilà près d’un an que nous vous avions parlé de la réflexion de Marlène Schiappa (Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes/hommes) au sujet de la gratuité des protections périodiques pour les femmes en situation de précarité ! C’est à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle le 28 mai dernier que cette réflexion a pris fin.

Quatre femmes du gouvernement annonçaient que, dès le mois de septembre commencerait la distribution de protections hygiéniques gratuites pour certaines femmes. Nous n’y pensons pas toujours mais le budget protections menstruelles peut s’avérer important et toutes les femmes n’ont pas les moyens de se protéger correctement. Explications.

Les secrétaires d’Etat Marlène Schiappa, Brune Poirson, Agnès Pannier-Runacher et Christelle Dubos annoncent donc à l’unisson la création de cette expérimentation. Concrètement, les protections bénéficieront aux élèves du second degré et aux étudiantes. Mais également, aux femmes en détention, en situation de précarité financière ou sans-abri.

La précarité menstruelle concerne 1.7 millions de femmes en France manquent de protections hygiéniques. Certaines doivent même choisir entre se nourrir et se protéger durant ces périodes obligatoires de la vie d’une femme. Les quatre membres du gouvernement concluent leur annonce par « Les règles, c’est naturel. Ne pas pouvoir se procurer des protections, non« .

Comment se dérouleront les distributions ?

Sur le terrain, ces protections seront distribuées via les universités, les centres pénitentiaires et les épiceries sociales. Pour les sans-abris, elles seront proposées aux femmes sans-abris sur système des maraudes sociales. L’association « Règles Elémentaires » bénéficiera d’une dotation de 60 000€ pour soutenir collectes et distributions. Mais également pour informer et sensibiliser sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement.

Nous ne jugerons pas ici du degré écologique des protections périodiques dites classiques comme les serviettes ou tampons. Nous jugerons plutôt l’initiative qui permettra ENFIN à toutes les femmes de pouvoir se protéger dignement lors de leurs cycles menstruels. La réflexion fût longue mais elle aboutira enfin dès septembre et c’est une excellente nouvelle !

