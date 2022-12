L’invention prometteuse d’un spray nasal contre l’apnée du sommeil

Si vous êtes du genre ronfleur, que vous vous réveillez la nuit parce que votre vessie vous rappelle à l’ordre ou que vous connaissez les réveils nocturnes, vous souffrez peut-être d’apnée du sommeil. Elles sont fréquentes et vous ne pouvez pas les détecter vous-même puisque vous « dormez » lorsqu’elles se produisent. Une fois qu’elles ont été détectées par une polygraphie ventilatoire qui analyse votre respiration pendant votre sommeil, l’une des solutions les plus utilisées est une grosse machine dotée d’un masque à oxygène. Cette Dernière a pour rôle de vous aider à mieux respirer. Quelques années auparavant, des chercheurs avaient imaginé un nouveau spray nasal pour lutter contre les apnées du sommeil et les premiers résultats sont tombés. On vous explique tout !

Qu’est-ce qu’une apnée du sommeil ?

Aussi appelée SAOS (Apnée obstructive du sommeil), elle est un trouble très courant qui touche environ un milliard de personnes dans le monde. En résumé, vous vous arrêtez de respirer pendant que vous dormez durant un laps de temps plus ou moins long ! Comme vous pouvez vous en douter, les conséquences peuvent être fâcheuses, voire mortelles, en cas d’apnée prolongée. À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement médicamenteux, à part la machine à oxygène, lourde, bruyante et franchement pas très « glamour ». Dormir avec ce masque sur le visage est nécessaire, mais très inconfortable. D’ailleurs, selon les spécialistes, une personne sur dix cesse d’utiliser la machine à cause des gènes qu’elle procure. Et plus de la moitié des apnéistes du sommeil, traités par la machine, ne poursuivent plus au-delà d’un an.

Le spray nasal, une révolution pour l’apnée du sommeil

Les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Chest, ont testé un spray nasal sur des patients volontaires pour tenter d’en révéler l’efficacité. Sur le marché, il existe de nombreux traitements vendus pour lutter contre les apnées du sommeil ou les ronflements, mais aucun d’entre eux n’a encore été approuvé par les autorités de santé. Placebos ou véritables remèdes, les chercheurs ont décidé de tester ces sprays que l’on trouve partout et sans ordonnance ! Ils ont donc testé un nouveau médicament conçu pour augmenter l’activité du muscle dilatateur du pharynx. « Le médicament que nous avons testé est conçu pour cibler des récepteurs spécifiques qui sont exprimés à la surface des voies aériennes supérieures, ce qui leur permet d’activer plus facilement les muscles environnants pour maintenir les voies aériennes ouvertes pendant le sommeil. » explique Amal Osman, l’auteur principal de l’étude.

Le verdict des scientifiques !

Pour mener leur étude, les scientifiques ont recruté 12 personnes souffrant d’apnée du sommeil. L’étude a été réalisée sur quatre nuits consécutives. Au début de chaque nuit, ils ont reçu soit un spray placebo, soit un spray nasal, soit le médicament testé ou encore une application endoscopique directe du médicament. L’objectif étant, bien sûr, de déterminer quel médicament donnait les meilleurs résultats. Ces derniers affirment que le nouveau spray nasal a permis d’obtenir une ouverture soutenue des voies respiratoires toute la nuit.

Qu’il soit administré en spray ou via l’application directe, les résultats restaient les mêmes. Les chercheurs estiment donc que le spray nasal pourrait être le moyen le plus simple d’administrer ce qui sera peut-être le premier traitement fiable pour lutter contre les apnées du sommeil. Les chercheurs concluent par cette phrase : « Bien qu’il s’agisse d’une petite étude, nos résultats représentent la première investigation détaillée de ce nouveau traitement chez les personnes atteintes de SAOS, avec des résultats prometteurs ». Une belle innovation au service des patients atteints de SAOS, car cette machine est vraiment un enfer pour le patient, mais également pour celui ou celle qui partage le lit !