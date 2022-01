Quelle est la différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque ?

Les gens pensent qu’il n’y a aucune différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque. Pourtant, ce n’est pas la même chose même s’ils se passent tous au niveau du cœur. Afin de comprendre leurs différences, il est important de savoir ce qui se passe lorsque lorsqu’on a arrêt cardiaque et lorsqu’on fait une crise cardiaque.

Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ?

L’arrêt cardiaque survient lorsqu’il y a un arrêt soudain et imprévu de la circulation du sang et de la respiration. Il survient généralement suite à une perturbation électrique au niveau du cœur. De ce fait le cœur arrête de battre. Les symptômes de cette maladie sont la perte de connaissance et l’absence de réactivité du corps. Ensuite, le manque de pouls puisque le cœur arrête de battre et le corps devient alors presque inerte. Cela s’accompagne du manque de respiration. Le corps commence alors à manquer d’oxygène, ce qui arrête la circulation du sang dans tout son corps.

Il existe des signes avant-coureurs qui préviennent qu’un arrêt cardiaque pourrait se produire, comme une douleur au niveau de la cage thoracique. Cette douleur est passagère mais répétitive. La personne peut avoir des nausées fréquentes 4 à 10 fois par jour, accompagnées d’une sensation de vertige et de palpitations. La personne peut également se sentir essoufflée et affaiblie. Cependant, il est à noter qu’un arrêt cardiaque peut également être provoqué par une crise cardiaque. Si vous ressentez le moindre symptôme, il est impératif de contacter immédiatement votre médecin. Si une personne est en état d’arrêt cardiaque, il faut recourir immédiatement à une assistance médicale en toute urgence afin de procéder à une réanimation cardio-respiratoire ou défibrillateur. Ce n’est qu’après la reprise de conscience de l’individu que l’on prendra d’autres dispositions.

Quid de la crise cardiaque ?

La crise cardiaque se produit lorsqu’il y a une obstruction des artères coronaires. Elle survient généralement lorsqu’il y a un caillot dans le sang. Elle nécessite une prise en charge immédiate puisque le sang n’arrive plus jusqu’au cœur. Le patient manque alors d’oxygène et risque de mourir. A la différence de l’arrêt cardiaque, la crise cardiaque présente des symptômes plus nombreux comme une douleur thoracique, une sensation de serrage au niveau de la poitrine qui dure plusieurs minutes, la douleur se propage dans divers endroits comme à l’arrière et à l’abdomen. Il ressent aussi une sensation d’inconfort accompagné de vertige et d’affaiblissement chronique. La crise cardiaque peut aussi être précédée d’une forte palpitation et de beaucoup de transpirations.

La crise cardiaque est causée par différents facteurs mais le plus courant est la fibrillation ventriculaire dû à une malformation du cœur et des artères mais aussi à un rythme cardiaque anormal. Une maladie coronarienne peut aussi être un facteur important. Mais la toxicomanie et la consommation excessive de stupéfiants et d’alcool endommagent l’artère coronaire et causent des caillots dans le sang. Cela peut boucher l’artère. A noter que la crise cardiaque survient souvent chez les personnes avec de mauvaises habitudes comme un régime alimentaire malsain, une prise de poids excessive et l’obésité. Elle peut aussi survenir à un âge avancé.

Si une personne fait une crise cardiaque, elle aura besoin d’une assistance médicale en urgence et de prendre des médicaments pour déboucher l’artère. En d’autres termes, pour éviter de faire une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque, la meilleure prévention est d’adopter un mode de vie plus sain.