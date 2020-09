Des chercheurs travaillent sur un algorithme qui analyse et interprète les rêves

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous aviez rêvé d’une course-poursuite, d’une attaque de scorpions ou de pluies diluviennes ? Vous avez probablement déjà lu le mythique ouvrage de Jung, « Sur l’interprétation des rêves » ou « Sur le rêve » de Freud ?

Et parfois il vous arrive peut-être de chercher sur la toile ce que signifie votre rêve ! L’interprétation des rêves fascine, fait peur aussi mais reste une science inexacte ! Des chercheurs viennent d’élaborer un algorithme qui permettrait d’analyser les rêves… L’algorithme aurait automatiquement analysé plus de 24 000 « rapports de rêves » du site DreamBank, une base de données publique de rêves.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont donc utilisé la base de données DreamBank. Chaque rêve s’évalue en fonction de sa nature comme les chutes vertigineuses, la poursuite, les animaux… L’algorithme serait capable d’identifier les personnages, les émotions et les interactions. Cet algorithme serait destiné aux psychologues qui pourraient identifier des problèmes mentaux grâce aux rêves analysés de leurs patients. L’algorithme analysera aussi les rêves en fonction de l’âge, du sexe et de l’état mental des rêveurs.

« Non seulement les rêves nous donnent des informations sur ce que l’on a fait, ils nous en donnent aussi sur qui on est […] J’ose espérer que notre outil servira aux scientifiques du rêve pour adapter leur travail […] Cela peut être intéressant également pour les patients qui seront en mesure de mieux comprendre leur propre vie et leur psyché » explique Luca Maria Aiello, l’un des auteurs de l’étude.

Est-ce vraiment nécessaire de tout analyser ?

On peut quand même se poser la question de savoir si l’on doit tout interpréter ! Et si on laissait le rêve à l’inconscient ? A toujours vouloir tout expliquer, on casse un peu les rêves justement non ? Réservons l’utilisation de cet algorithme aux professionnels de la psychologie, mais n’en faisons pas un outil grand public !

Photo de couverture Nick Starichenko / Shutterstock

Sur l'interprétation des rêves Jung, Carl Gustav (Author)

320 Pages - 05/17/2000 (Publication Date) - Le Livre de Poche (Publisher)