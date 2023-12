Halo, un casque « révolutionnaire » qui provoque des rêves lucides pendant notre sommeil

Rendre les employés toujours plus productifs, le souhait d’une multitude d’entreprises dans le monde entier. Et comme il paraît que le cerveau travaille lorsque l’on dort, une entreprise américaine, Prophetic, aimerait exploiter cette fonctionnalité. Comment ? En inventant et en commercialisant Halo, un casque à porter pendant son sommeil et qui permettrait de faire des rêves lucides. Rappelons que les rêves lucides sont des rêves durant lesquels le dormeur a conscience qu’il rêve et qu’il peut contrôler. Prophetic destine ce casque aux entreprises et aux ingénieurs, qui pourraient ainsi trouver « des solutions à leurs recherches » durant la nuit et les retranscrire le lendemain au bureau. Découverte.

Halo, qu’est-ce que c’est ?

Le casque inventé par Prophetic se présente comme un anneau qui vient se placer autour de la tête du dormeur. Ce casque, pour lequel l’entreprise a déjà levé un million de dollars de fonds, devrait être commercialisé au printemps 2025. Le but de ce casque étant d’induire des rêves lucides chez le dormeur, pour qu’il puisse contrôler ses songes. Étrange, non ? Selon l’entreprise, les rêves lucides que nous faisons tous, au moins une fois dans notre vie, diminueraient l’anxiété, le stress et réduiraient la présence de cauchemars. Un outil pour que les salariés soient donc moins stressés ? En réalité, lors de rêves lucides, il serait aussi possible de « travailler » tout en dormant. Imaginons un chercheur en mathématique, qui travaille sur une formule complexe. Le rêve lucide, puisqu’il agit sur son cerveau, pourrait lui permettre de trouver la solution à sa formule en dormant. Il n’aurait plus qu’à la retranscrire sur son PC le lendemain matin. Gain de temps, d’argent et de productivité pour l’entreprise.

Comment fonctionnera le casque Halo ?

Nous employons le futur, car ce casque est apparemment déjà opérationnel et sera commercialisé. Ce sera d’ailleurs le premier dispositif de ce type, permettant de « contrôler ses rêves ». « Le système de neurostimulation en boucle fermée du Halo recrée artificiellement les séquences d’activation neuronale des rêves lucides naturels à la demande lorsque l’utilisateur est en phase de sommeil paradoxal », explique l’entreprise sur son site officiel. L’appareil adopte la méthode non invasive de la stimulation transcrânienne par ultrasons, interagissant ainsi avec l’activité neuronale.

Combien va-t-il coûter ?

L’idée de Prophetic n’est pas de destiner son casque Halo aux particuliers, même si rien ne les empêchera de l’acquérir. Actuellement, l’entreprise collabore avec Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, aux Pays-Bas, qui fournira de nombreuses images de rêveurs lucides pour alimenter l’algorithme de Halo. Elle travaille aussi avec Neuralink qui, souvenez-vous, avait implanté des puces dans le cerveau d’un singe. Il semble presque normal que ce sujet intéresse le fantasque Elon Musk, patron de Neuralink, Tesla et désormais X (anciennement Twitter).

Prophetic destine, en réalité, Halo aux entreprises de haute technologie qui ont besoin que les cerveaux de leurs employés soient en permanence en action. En précommande pour 100 $, son prix final devrait avoisiner les 2 000 $. Doit-on vraiment explorer la conscience et contrôler ses rêves ? Ne peut-on donc pas rêver en paix sans avoir le contrôle sur tout, tout le temps ? Des questions éthiques vont forcément se poser.