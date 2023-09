Les rêves lucides sont-ils dangereux pour la santé mentale ?

Chaque nuit, un phénomène naturel se déroule chez tous les dormeurs du monde : ils rêvent. Les phases de rêves durent environ deux heures chaque nuit. Cependant, certains dormeurs font ce que l’on appellent des rêves lucides. C’est-à-dire des rêves pendant lesquels ils ont conscience de rêver. Lors d’un rêve ordinaire, le dormeur n’agit pas dans son rêve, celui-ci relève de l’inconscient. En revanche, lors d’un rêve lucide, le dormeur a parfaitement conscience qu’il rêve, il peut donc contrôler son rêve, en changer la fin, et rester maître de son rêve. Les rêves lucides sont un univers fascinant et il est même possible de s’exercer pour devenir un rêveur lucide. Cependant, chez certaines personnes, ces rêves lucides peuvent entraîner des conséquences sur leur santé mentale. Explications.

Comment se déroule un rêve lucide ?

Le rêve lucide ou conscient se manifeste comme le rêve ordinaire, dans la phase de sommeil appelée paradoxal. Au niveau de l’activité cérébrale, les rêveurs « lucides » présentent des schémas inhabituels en comparaison avec les rêveurs inconscients. Les éléments de sommeil et d’éveil sont en réalité fusionnés, ce qui revient à une forme hybride de conscience du rêveur. Pour explorer le monde fascinant des rêves lucides, commencez par fermer les yeux et retournez en pensée à l’un de vos rêves récents. Immergez-vous dans ce paysage mental en vous remémorant les lieux, les personnes, les émotions et les détails qui le composent. Plongez profondément dans cet univers imaginaire. Ensuite, dirigez votre attention vers les signes qui vous indiquent que vous rêvez bien et que vous n’êtes donc pas dans la réalité. Observez ces éléments qui se distinguent du monde concret. Lorsque vous vous endormez, gardez à l’esprit la conviction que ce que vous vivrez sera un rêve et non une expérience réelle. Cette approche méthodique peut vous aider à explorer le monde des rêves lucides et à accéder à des expériences oniriques plus conscientes.

Quels sont les moyens de provoquer un rêve lucide ?

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour provoquer un rêve lucide. L’une d’entre elles est l’Induction mnémonique de rêves lucides (MILD), où le dormeur se répète que lorsqu’il rêvera, il sera conscient de son rêve. Cette affirmation est répétée mentalement avant de se rendormir, généralement après environ cinq heures de sommeil et une période d’éveil de 30 à 120 min. Une autre technique, le « Wake Back to Bed » (WBTB), implique de se réveiller intentionnellement tôt le matin, puis de faire une sieste, ce qui augmente les chances de rêves lucides.

Le rêve lucide initié par les sens (SSILD) consiste à se réveiller après quelques heures de sommeil, puis à focaliser son attention sur différents stimuli tels que les images, les sons et les sensations physiques avant de se rendormir. Enfin, certaines personnes recourent à des stimulations externes pour déclencher la lucidité pendant le sommeil, tandis que d’autres utilisent des substances pour perturber directement les systèmes régulant le sommeil.

Quelles sont les conséquences positives et négatives des rêves lucides ?

Tous ceux qui sont des rêveurs lucides n’ont évidemment pas de problème de santé mentale ! Ces rêves lucides, dans certains cas, découvriraient même de nouvelles expériences, jusqu’à développer certaines facultés psychiques. Chez les personnes atteintes de SSPT (trouble de stress post-traumatique), les rêves lucides pourraient, par exemple, permettre de réduire les cauchemars. Toujours pour le côté positif, les rêves lucides seraient bénéfiques pour les personnes atteintes de troubles anxieux. Pour les effets négatifs, ils concerneraient plutôt les personnes présentant déjà des psychoses, car le rêve lucide peut être considéré comme un état mental dissociatif. Le sentiment de déconnexion avec le corps peut mener à une difficulté à distinguer le réel de l’imaginaire. En tenant à provoquer des rêves lucides, les personnes déjà fragiles mentalement s’exposeraient à la dépression, la schizophrénie ou encore à des troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

